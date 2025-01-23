كيفية الحصول على نتائج تمهيدي السادس الاعدادي العراق 2025 عبر الإنترنت

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الحصول على نتائج تمهيدي السادس الاعدادي العراق 2025 عبر الإنترنت. في هذا المقال، سنقدم خطوات الحصول على النتائج وملفات PDF.

كتب محمد سعد – لا شك أن نتائج تمهيدي السادس الاعدادي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم، حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية، وبعد أن أتم الطلاب أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يترقبوا موعد الإعلان عن ظهور النتيجة، حتى يطلع كل طالب على نتيجته ومعرفة الدرجات الي حصل عليها في كل مادة، لذلك أتاحت وزارة التربية العراقية أكثر من وسيلة للاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، ويخفف من أضرار الازدحام أمام المدارس والمعاهد.

نتائج تمهيدي السادس الاعدادي

لقد أتم طلاب الصف السادس الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ فترة ليست بقليلة الأمر الذي أدى إلى تجعلهم للحصول على النتيجة والاطلاع عليها، وذلك باعتبارها واحدة من أهم النتائج التي يحصل عليها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ونتيجة لذلك نجد وزارة التربية العراقية تبدي اهتمامها بالأمر ومدى حرصها على متابعة مستجداته، وعلى إثر ذلك أعلنت عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية.

حيث أعلنت بأن لجان التصحيح قد شارفت على الانتهاء من عملها فهي في المراحل الأخيرة من تدقيق الدرجات لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية شهر يناير الجاري 2025، وبالتزامن مع ذلك قد أتاحت الوزارة مجموعة من الطرق المتعددة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، ومن بين تلك الطرق الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق

يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي الفصل الدراسي الأول في العراق بعد ظهورها بكل سهولة، وذلك يكون عن طريق اتباع التعليمات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية عن طريق الرابط الخاص به. أو الدخول بدلا من ذلك على موقع نتائجنا الرسمي. التوجه نحو تبويب الخدمات الإلكترونية. الانتقال إلى التبويب الخاص بالاستعلامات. النقر بعد ذلك على خيار “النتائج الدراسية”. تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي. اختيار اسم المحافظة. تحديد السنة الدراسية. كتابة جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة في الأماكن المخصصة لها. النقر بعد ذلك على أيقونة “عرض النتيجة”.

نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة للطلاب وأولياء الأمور. لا تتردد في زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية للحصول على المزيد من المعلومات.