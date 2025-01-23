اتحاد الكرة السعودي يصدر قرارًا صادمًا بشأن النصر بعد شكوى الجمعان

أعلن اتحاد الكرة السعودي عن قرار صادم بشأن نادي النصر، وذلك بعد شكوى تقدم بها المدرب رازفان لوشيسكو وعدد من اللاعبين، بقيادة عبد الله الجمعان.

كتب محمد سعد – تلقى نادي النصر ضربة موجعة من الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يتعلق باستراتيجيته الجديدة لاستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين.

أعلن ماجد الجمعان، رئيس نادي النصر، في بيان رسمي قبل ساعات عن رغبة النادي في اختيار جنسيات الحكام الأجانب الذين يديرون مباريات الفريق، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

ورد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، على هذه التصريحات بالتأكيد على أن الأندية ليس لها الحق في اختيار الحكام أو تحديد جنسياتهم.

وأوضح الاتحاد أن هناك آلية محددة لاستقدام الحكام الأجانب، تعتمد على أولوية استقطاب الحكام من الاتحادات الأوروبية، يليهم حكام من اتحادات أمريكا الجنوبية، ثم الاتحادات الأخرى.

وأكد الاتحاد أن هذا النظام قد تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الأندية لضمان جودة التحكيم في دوري روشن السعودي.

يُذكر أن الإدارة التنفيذية لنادي النصر أعربت عن قلقها من استقدام حكام من بعض الجنسيات، مشيرة إلى وقوع أخطاء تحكيمية متكررة في مباريات الفريق السابقة.

يعد هذا القرار بمثابة مفاجأة للكثيرين، حيث يأتي في وقت حرج بالنسبة لنادي النصر، الذي يحاول الصمود في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.