نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025: كيفية الاستعلام عبر صندوق الإسكان

علن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 عبر الموقع الرسمي.

كتب محمد سعد – تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي أحد أبرز المشاريع التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها في العديد من الدول، وخاصة في مصر، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو توفير سكن لائق للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض في ظل الاحتياجات الإسكانية المتزايدة نتيجة للنمو السكاني والزيادة المطردة في الطلب على المساكن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

للاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، يمكنك اتباع التعليمات اليسيرة التالية:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

في الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5، واختره.

قم بإدخال المعلومات اللازمة مثل، الرقم القومي، بيانات الحجز الخاصة بك (مثل رقم الحجز أو أي بيانات إضافية مطلوبة).

اضغط على زر الاستعلام فور الإعلان عن النتيجة، ستظهر لك على الموقع الإلكتروني.

تأكد من إدخال البيانات بدقة لتجنب أي أخطاء في الاستعلام.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

للتقديم على شقق الإسكان، ينبغي على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات اللازمة لضمان إجراءات التسجيل الصحيحة، والتي تتضمن:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته أو زوجها.

قسيمة زواج (لإثبات الحالة الاجتماعية).

شهادات ميلاد الأبناء (لتوضيح عدد أفراد الأسرة).

مستندات توضح الدخل الشهري للمتقدم، مثل مفردات المرتب، قرارات بمدد العمل أو أي مستندات مشابهة.

مفردات مرتب الزوجة في حالة العمل، إذا كانت الزوجة تعمل، وفي حالة عدم عملها، يجب تقديم إقرار بعدم عملها.

إيصال يثبت سداد المقدمات المطلوبة للتقديم على شقة الإسكان.

مستندات توضح أي مصادر دخل إضافية، مثل عقود إيجار الأملاك أو العقارات، مستندات تملك الأراضي، أي معاشات استثنائية.

إيصال يثبت مكان السكن الحالي (مثل فواتير الكهرباء أو الماء).

الفئات الأولوية المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي

تحدد الحكومة الفئات الأولوية التي يسمح لها بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتشمل:

المتزوج الذي يعول أسرته من الفئات الأكثر أحقية في الحصول على سكن.

الأولوية للأرامل الذين يعولون أبناء أو أفراد أسرة.

يسمح للمطلقين والمطلقات الذين يعولون أطفالاً أو أفراد أسرة بالتقديم.

يمكن للمتزوج الذي لا يعول أي أفراد أن يتقدم أيضًا للحصول على المنحة.

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.