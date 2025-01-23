قروض بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد 2025: شروط الاستفادة وكيفية التقديم

أأعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تقديم قروض بدون فوائد للمستفيدين في عام 2025، وتهدف هذه القروض إلى دعم المواطنين في تحقيق احتياجاتهم المالية.

كتب محمد سعد – يوفر بنك ناصر الإجتماعي قروض جديدة بدون فوائد مخصصة للمتزوجين والموظفين والشباب وأصحاب المعاشات، حيث يعمل البنك على تقديم خدمات اجتماعية واستثنائية للفئات المختلفة من المواطنين الذين لا تكفي مواردهم الذاتية للتعامل مع الظروف الاجتماعية المختلفة، وقد أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تقديم قروض متعددة ومختلفة للعديد من الفئات في مصر، حيث عرض قروضًا حسنة بدون فوائد وقد أثار هذا الخبر اهتمام منصات الأخبار، مما دفع المواطنين للتساؤل عن طبيعة هذه القروض وطرق الحصول عليها.

قروض بنك ناصر الاجتماعي

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الرسمي أن الحد الأقصى للقرض هو 75% من الراتب أو المعاش، ويُشترط ألا يُمنح القرض لموظفي العقود المؤقتة، أما بالنسبة للعمالة الدائمة، فيجب أن يكون قد مر خمس سنوات على تعيينهم.

ويبلغ العائد 11% في حالة وجود ضامن حكومي، و11.7% في حال عدم وجوده، يمكن دفع القرض بدون فوائد على هيئة أقساط شهرية تصل مدتها إلى 3 سنوات، وتتميز هذه القروض برسوم إدارية منخفضة، كما أنه في حالة وفاة المقترض، يتم إعفائه من سداد الدين، وهو ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي.

القروض المقدمة من بنك ناصر 2025

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن بعض الفئات المؤهلة للحصول على قروض حسنة بدون فوائد، وقد جاءت هذه الفئات على النحو التالي:

قروض علاجية؛ تتيح للمواطنين فرصة الحصول على قرض حسن بدون فوائد، شرط تقديم مستند طبي معتمد من هيئة وزارة الصحة.

قروض دراسية؛ تمكن المواطنين من الحصول على قرض حسن بدون فوائد، ولكن يشترط تقديم إثبات تسجيل من الهيئات التعليمية.

قروض مرتبطة بالزواج؛ في هذه الحالة يجب تقديم عقد الزواج الإلكتروني.

المستندات اللازمة للتقديم على القرض الحسن من بنك ناصر

للحصول على قرض شخصي بدون فوائد من بنك ناصر يتطلب تجهيز مجموعة من الوثائق، من بينها الهوية الشخصية، وتتضمن هذه المستندات الآتي:

صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم التي تحتوي على جميع المعلومات، ويجب أن تكون سارية المفعول.

تقديم المستند الذي يحمل الرقم التأميني لكل من المقترض والشخص الذي يضمنه.

تقديم وثيقة تأمينية تحتوي على تفاصيل مفردات المعاش.

يجب على المقترض تقديم وثيقة طبية معتمدة من وزارة الصحة، على أن تكون حديثة.

يمكنك الآن التقديم للحصول على قروض بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد 2025، من خلال زيارة الفروع أو الموقع الرسمي للبنك.