موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب في المغرب 2025: خبر سار لجميع المواطنين

أعلنت الحكومة المغربية عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب في العام 2025، وهو ما أثار تفاؤل العديد من المواطنين في مختلف القطاعات. الزيادة المرتقبة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في خطوة تعكس التزام الحكومة بمواكبة تطلعات الشعب المغربي.

كتب محمد سعد – انتشر عدد كبير من الأخبار حول زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في المغرب مما جعل بعض العاملين بالمملكة المغربية يريدون التعرف على حقيقة الأمر،وما هو موعد الحصول عليه، حيث تسعى الحكومة المغربية بتوفير تلك الزيادات لكي يتم حل الأزمات المالية التي تتعرض إليها بعض الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن خلال مقالنا نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بزيادة المرتبات وموعد صرفها بشكل مفصل.

زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في المغرب

تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بالمغرب للعام الجاري من قبل وزارة المالية المغربية، فمن المقرر أن تكون كما يلي:

يتم صرف المرتبات للقطاع العام خلال موعد ثابت.

حيث يتم صرف تلك المرتبات بداية من اليوم الـ 25 من كل شهر ميلادي.

يمكن أن يتم تغيير ذلك الموعد وهذا في حال صادف يوم عطلة رسمية، أو في حال واجهت الدولة أي أزمة مالية.

زيادة الأجور في المغرب 2025

أما بالنسبة إلى نسبة زيادة الأجور التي سوف يتم الحصول عليها داخل المغرب والتي تتمثل في التالي:

زيادة الأجور للقطاع العام

من المقرر أن زيادة حد الأجور الأدنى للقطاع العام تصل نسبته إلى ألف درهم مغربي، حيث سيتم صرف الدفعة الأولى خلال شهر يوليو القادم للعام الحالي، وذلك بقيمة 500 درهم، أما بالنسبة إلى صرف الدفعة الثانية لهذه الزيادة خلال شهر يوليو 2025 بقيمة 500 درهم مغربي.

زيادة الأجور للقطاع العام

كما أن هذا العام سوف يشهد زيادة جديدة في القطاع العام والتي تصل قيمتها إلى 10%، حيث سيتم الدفعة الأولى منها تصرف خلال الشهر الجاري وذلك بنسبة 5%، أما الدفعة الثانية تصرف خلال شهر يناير 2026 وذلك بنسبة 5%.

زيادة الأجور عن القطاع العسكري

أما بالنسبة إلى زيادة القطاع العسكري، سوف يتم الحصول على نفس الزيادة بالقطاع العام، والتي ستكون كما يلي:

صرف الزيادة بأثر رجعي لشهر يوليو حتى شهر أكتوبر بقيمة ألفين درهم مغربي.

الزيادة المتعلقة بذلك قيمتها ألف درهم كذلك لشهر نوفمبر وديسمبر.

تقرر صرف زبادة و قيمتها 3 آلاف درهم مغربي لهذا العام.

هذه الزيادة ستساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي في المغرب. مع اقتراب موعد التنفيذ، يترقب الجميع تأثير هذه الزيادة على حياتهم اليومية، وما إذا كانت ستُسهم في تحسين مستوى المعيشة