خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر حساب المواطن 1446 والدعم السكني

إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على الدعم عبر حساب المواطن أو الدعم السكني لعام 1446، يمكنك بسهولة الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالحكومة السعودية. في هذا المقال، نقدم لك خطوات الاستعلام بشكل مفصل لضمان وصولك إلى الدعم الذي تستحقه.

كتب محمد سعد – تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على دعم الأسر المحتاجة والمُعالة ذات الدخل المحدود، يهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مما يعينهم على تحقيق حياة كريمة، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بسهولة من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، وفي حال كان طلب الدعم مرفوضًا يمكنهم تقديم اعتراض إلكتروني.

نتائج الأهلية عبر حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إمكانية الاستفسار عن أهلية حساب المواطن لعام 1446 عبر موقعها الرسمي، يمكن الدخول إلى الخدمة من خلال اتباع خطوات بسيطة، يمكن لأي مواطن تنفيذها بسهولة، وهي كالتالي:

يجب على المستخدم الذهاب إلى الموقع الرسمي برنامج حساب المواطن.

ثم إدخال المعلومات الشخصية للمستخدم مثل الاسم وكلمة المرور بدقة.

بعد ذلك ينبغي الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على زر دراسة الأهلية.

سوف يتم إعلام المستخدم بقبول أو رفض صرف الدفعة الجديدة.

كيفية تقديم إعتراض على حساب المواطن

يمكن للمواطنين تقديم اعتراض على حساب المواطن في حالة عدم قبول استحقاق الدعم، ولكن يجب عليهم تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لزيادة فرص قبول الاعتراض، ولتحقيق ذلك ينبغي على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

بعدها إدخال بيانات تسجيل الدخول.

يمكنه الانتقال إلى قسم الخدمات الرقمية.

ومن ثم الضغط على خيار الأهلية.

يمكنك مراجعة الأسباب التي أدت إلى عدم الاستحقاق.

بعدها ينبغي اختيار خيار تقديم الاعتراض والضغط عليه.

يجب إدخال البيانات المطلوبة بعناية في الأماكن المخصصة لها.

وعلى المستخدم أن يقوم بإرفاق الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة لتقديم الاعتراض.

اضغط على إرسال الطلب.

ثم الانتظار حتى يتم فحص الطلب والرد عليه بطريقة رسمية.

موعد صرف حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم الشهري يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية يتم تعديل الموعد سواء بالتقديم أو التأخير بيوم، وسيتم صرف دعم الدفعة 87 لشهر فبراير الموافق 10 فبراير 2025.

قيمة الدعم لشهر فبراير 2025

بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد الدعم المؤقت لسنة إضافية، أعلن البرنامج عن قيمة الدعم الشهري:

يحصل العائل على 720 ريال سعودي.

يحصل التابع الأكبر الذي يتجاوز عمره 18 عاماً على مساعدة مالية بقيمة 360 ريال.

ثم يحصل التابع الذي يقل عمره عن 18 عامًا على دعم بقيمة 215 ريال سعودي.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستفيدين التأكد من أهليتهم للحصول على الدعم المالي من حساب المواطن أو الدعم السكني، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتسهيل الوصول إلى الموارد الضرورية.