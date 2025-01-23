الموارد البشرية توضح أسباب حالة “الدفعة مرفوضة” في حساب المواطن 1446

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دفعة حساب المواطن 1446، وقد تساءل العديد من المستفيدين عن الأسباب المحتملة لهذه الحالة. في هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى رفض الدفع، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة لتصحيح الوضع واستمرار استلام الدعم الشهري.

كتب محمد سعد – أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضوع الجهة المسئولة عن برنامج حساب المواطن الذي شغل بال الكثيرين حول الدفعة المرفوضة في برنامج حساب المواطن، خاصًة لكون حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم في المملكة السعودية، وكشفت الوزارة عن ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إيداع مبالغ الدعم الشهري للمستفيدين، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم المساعدة والدعم للمواطنين، خاصة مستفيدي برنامج حساب المواطن، وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عن الإجراءات المتبعة في حال ظهور دفعة مرفوضة في موعد إيداع المعاش.

حالة الدفعه مرفوضة في حساب المواطن

أعلن مسؤولو حساب المواطن عن الإجراءات المتبعة في حال ظهور الدفعة المرفوضة، حيث أوضحوا أنه في حالة توقف الحساب البنكي لأحد المستفيدين من البرنامج، لن يتم إيداع مبلغ المعاش الشهري بسبب وجود مشكلة في الحساب، خاصًة لكون امتلاك حساب بنكى نشط من متطلبات استحقاق الدعم، في هذه الحالة يجب مراجعة الحساب البنكي أو تعديل رقم الآيبان الموجود في برنامج حساب المواطن، وبمجرد حل المشكلة سيتم إيداع الدعم في حساب المواطن بأثر رجعي بالإضافة إلى الدفعة القادمة.

ماذا تعني حالة الدفعه بانتظار الصرف

تساءل العديد من المواطنين حول هذا الموضوع، لذا كشف برنامج حساب المواطن عن الإجابة لكافة المستفيدين، موضحا أن هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير إيداع الدعم وهذه الأسباب هي:

تعديل رقم الآيبان في الحساب البنكي قبل إيداع مبلغ الدعم، في هذه الحالة يتم وضع مبلغ الدعم تحت الانتظار ولكن إذا كان الرقم الجديد للآيبان صالحا يتم إيداع المبلغ مع الدفعة القادمة.

إذا كان رقم الآيبان صحيحا ولكن المستفيد لم يضغط على زر تأكيد الآيبان، سيتم تأخير الإيداع ولحل هذه المشكلة، يجب على المستفيد اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الحساب الشخصي للمستفيد عبر رابط حساب المواطن من هنا.

الذهاب إلى خانة الدفعات المالية.

ثم الضغط على زر إيداع الدعم لتأكيد الآيبان.

باتباع هذه الإجراءات يتم حل المشكلة وسيتم إيداع الدعم في الحساب بشكل صحيح.

يجب على المستفيدين الذين يواجهون حالة “الدفعة مرفوضة” في حساب المواطن التأكد من تحديث بياناتهم بشكل دقيق، والتأكد من استيفاء جميع شروط الأهلية، حيث يمكن إعادة تقديم الطلب بعد تصحيح الأخطاء أو استكمال المستندات المطلوبة.