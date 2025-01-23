طرق تحضير أصابع الجلاش بالكاسترد على الطريقة الحلوانية بهذه المقادير

أصابع الجلاش بالكاسترد من الحلويات المميزة التي تجمع بين قوام الجلاش المقرمش وحشوة الكاسترد الكريمية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديمها في المناسبات أو كتحلية لذيذة في أي وقت. في هذا المقال، نقدم لك طريقة تحضير أصابع الجلاش بالكاسترد على الطريقة الحلوانية باستخدام المقادير الدقيقة لتحقيق أفضل النتائج.

كتب محمد سعد – تعتبر أصابع الجلاش بالكاسترد واحدة من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرون من مختلف الأعمار، تعد هذه الحلوى من الأطباق التقليدية التي تقدم عادةً خلال شهر رمضان المبارك، مما يجعل العديد من السيدات يفضلن تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من محلات الحلويات هذا يعود إلى توافر مكوناتها في كل بيت، بالإضافة إلى سهولة خطوات تحضيرها وسرعة إنجازها يمكنك أيضاً تقديم أصابع الجلاش بالكاسترد في المناسبات الخاصة وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، سواء مع مشروبات دافئة أو باردة حسب تفضيلات الضيوف

طريقة تحضير أصابع الجلاش بالكاسترد

تعتمد طريقة تحضيره على استخدام أوراق رقيقة من العجين تعرف باسم ورق الجلاش والتي تحشى بأنواع مختلفة من المكونات، إليك قائمة مكونات الجلاش التي يمكن استخدامها لتحضير وصفات متنوعة ولذيذة:

مكونات الجلاش

أوراق الجلاش

سمن مذاب

مكونات الشربات

سكر

ماء

عصير ليمون

مكونات الحشوة

بودرة كاسترد

حليب

سكر

نشا

فانيليا

خطوات تجهيز اصابع الجلاش بالكاسترد:

في وعاء، اخلطي بودرة الكاسترد والنشا والسكر جيداً حتى تذوب المكونات تماماً.

أضيفي الحليب تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس

ضعي الخليط على نار خفيفة مع التحريك المستمر حتى يثخن ويصبح كالكريمة.

أضيفي الفانيليا وقلبي جيداً، ثم اتركيه ليبرد تماماً.

افردي ورقة جلاش على سطح مستوٍ وادهنيها بالسمن الذائب.

كرري نفس الخطوة مع بقية الأوراق، مع ترك ورقة واحدة دون دهن.

وزعي الكمية المناسبة من الكاسترد البارد على الورقة غير المدهونة.

لفي الجلاش بشكل رول محكم، ثم قطعيه إلى أصابع متساوية.

سجلي أصابع الجلاش في صينية مدهونة بالسمن.

اخفقي بيضة مع قليل من الحليب وادهني وجه الأصابع بالمزيج

ادخلي الصينية إلى الفرن الساخن مسبقًا حتى تتحول الأصابع إلى اللون الذهبي.

في قدر على النار، امزجي السكر والماء وعصير الليمون.

اتركي المزيج يغلي حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح الشربات كثيف القوام.

عندما تخرج أصابع الجلاش من الفرن، أسكبي عليها الشربات الساخن مباشرة.

يمكنك تقديم أصابع الجلاش بالكاسترد إما دافئة أو باردة، ويمكن تزيينها بالمكسرات أو القشطة حسب الرغبة.

بتطبيق هذه الطريقة المميزة، ستتمكن من تحضير أصابع الجلاش بالكاسترد التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها المثالي. جربها وستجد أنها من الحلويات المفضلة لجميع أفراد العائلة.