طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند في البيت: تفرحي أولادك بهذه الطريقة الناجحة

الشكلمة بجوز الهند هي واحدة من الحلويات اللذيذة والمحبوبة لدى الجميع، خصوصًا الأطفال. إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة وناجحة لتحضير الشكلمة في المنزل، فلا داعي للبحث بعيدًا. هذه الوصفة ستساعدك على صنع شكلمة بجوز الهند في دقائق معدودة، لتقدمي لأطفالك حلوى لذيذة وصحية في نفس الوقت.

كتب محمد سعد – تعتبر الشكلمة من أقصى الحلويات الشرقية التي يتواجد بها جوز هند بكثرة وهذه تتميز بها، وتتميز بمذاقها الرائع يفضل الكثير أن يتم تناولها بعد الإفطار خلال شهر رمضان وأيضًا عيد الفطر وتعتبر من أفضل الحلويات اللذيذة، التي تمد الجسم بكل طاقة وحيوية وهذا بفضل جوز الهند المتواجد بداخلها وعلاوة على ذلك لا تتطلب الشكلمة العديد من المكونات، بينما أن مكوناتها بسيطة ومتواجدة في أي مطبخ لذلك نوضح الخطوات الخاصة بها تابع معنا.

عمل الشكلمة بجوز الهند

اتبع الخطوات القادمة من معرفة المكونات الخاصة الشكلمة ومنها:

اثنين كوب جوز الهند.

كيس فانيليا بودرة.

كوب واحد سكر ناعم.

أربع بيضات.

ربع ملعقة من الملح الناعم.

خطوات تحضير الشكلمة

اتبع هذه الخطوات حتى تتمكن من عمل الشكلمة ومنها:

عليك بإحضار طبق غويط ونضع به بياض البيض وأضف إليه الملح وقم بضربه في الخلاط لمدة دقائق.

في هذه الخطوة عليك بوضع الفانيليا البودر مع السكر للبيض وقم بالتحريك حتى يصبح الخليط ثقيل ومتماسك.

في هذه الخطوة قم بوضع جوز الهند وعليك بالتحريك حتى يتماسك الخليط.

قم بتشكيل العجينة التي تم صنعها من جوز الهند والتي تكون على شكل كرات.

بعد أن يتم الانتهاء عليك بإحضار صينية تكون مدهونة بالسمن من خلال فرشاة.

قومي بوضع الشكلمة على ورق زبدة حتى لا تحترق.

عليك بوضعها في صينية وقم بإدخالها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180.

ضع الصينية لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يتم تسويتها من الأسفل والأعلى.

بعد إتمام التسوية اتركها حتى تبرد وقم بتزيينها بالحلويات أو المكسرات.

يمكنك أن تقومي بحفظ باقي الشكلمه في الثلاجه فعندما تقوم بوضعها فلا تؤثر على طعمها.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير الشكلمة بجوز الهند في المنزل بسهولة تامة. ستجدين أن أولادك سيحبون طعمها وستصبح واحدة من الحلويات المفضلة لديهم.