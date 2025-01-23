طريقة عمل الحواوشي البلدي على أصوله في المنزل

يعتبر الحواوشي البلدي من أشهر الأكلات المصرية التي تتميز بمذاقها الشهي والمميز، حيث يمتزج اللحم المتبل مع الخبز الطازج ليشكلوا معًا وجبة غنية ولذيذة. إذا كنتِ ترغبين في تحضير الحواوشي البلدي في المنزل بالطريقة الأصلية، إليكِ طريقة تحضيره خطوة بخطوة لتحصلي على نتيجة مثل المطاعم ولكن من راحة منزلك.

كتب محمد سعد – تهتم الكثير من ربات البيوت حول معرفة خطوات و طريقة عمل الحواوشي البلدي،ويعتبر الحواوشي هو من الاكلات الشعبية الشهيرة في مصر ويتم عمل الحواوشي باللحمة المفرومة في الخبز المصري وبالاضافة الي خلطة سرية تعطيه طعم مميز ومن خلال هذا المقال سنوضح لجميع الراغبين المقادير المطلوبة لعمل الحواوشي وكيفية العمل باسهل الخطوات الممكنة ووداعا لشرائه من المطاعم.

طريقة عمل الحواوشي البلدي

واليكم طريقة عمل الحواوشي البلدي، ولعمل الحواوشي يجب بان تقومين بإحضار المكونات الآتي

يجب إحضار عيش بلدي

يجب إحضار ½ كيلو لحمة مفرومة بشكل جيد.

يجب إحضار ثمرة بصلة متوسطة الحجم مبشورة جيدًا

يجب إحضار ملح

إحضار فلفل أسود حسب الرغبة.

يجب إحضار فلفل أخضر حامي

يجب إحضار ثمرة طماطم مبشورة جيدًا

يجب إحضار شرائح من اللية “حسب الرغبة”

يجب إحضار بهارات

يجب إحضار ورق زبدة

يجب إحضار زيت أو سمنة

طريقة التحضير

وبعد ان وضحنا لكم المكونات المطلوبة لعمل الحواوشي اليكم خطوات العمل بسهولة وفي المنزل ولا داعي لشرائه بعد اليوم:

في هذه الخطوة يجب تحضير وصفة الحواوشي بالعيش اولا.

في هذه الخطوة يجب تحضير اللحم المفروم وتقطيع البصل والفلفل الأخضر والفلفل الحار ويجب بان تقومين بإضافة الملح والفلفل الأسود وكل البهارات، في وعاء كبير.

في هذه الخطوة يجب تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج كلامهما بشكل جيد.

في هذه الخطوة يجب تسخين الفرن مسبقا عند درجة حرارة تصل الي180.

في هذه الخطوة يجب دهن الخبز بالزبدة من الداخل وذلك ياتي بعد ان تقومين بفتحه من الجاتب وقومي بحشوه من خليط اللحم المفروم.

في هذه الخطوة يجب تحضير دهن الخبز بالزبدة من الأعلى والأسفل ايضا.

ن مقلاة غير قابلة للالتصاق بالزبدة، وتوضع لتسخن على نار هادئة ويجب بان تقومين بتحميص الخبز على الجهتين، حتى يصبح باللون الذهبي.

في هذه الخطوة يجب تغليف كل رغيف حواوشي بورق الزبدة ثم الفويل.

في هذه الخطوة يجب إدخال الحواوشي على شبكة الفرن لمدة تصل الي 30 دقيقة.

وفي النهاية قومي بتقديمه ساخن مع السلطة الخضراء والطحينة.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير الحواوشي البلدي في المنزل بكل سهولة وبمذاق شهي لا يُقاوم. استمتعي بتقديمه مع بعض المقبلات مثل البطاطس أو السلطة للحصول على وجبة متكاملة.