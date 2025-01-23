آخر أخبار قانون العمل في الجزائر 2025: التعديلات النهائية على القانون الجديد

تسعى الحكومة الجزائرية في 2025 إلى تحديث وتطوير قانون العمل بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير حماية أكبر للعمال. مع التعديلات النهائية التي تم إقرارها، ستشهد العديد من التغييرات في حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء. في هذا المقال، نلقي الضوء على أبرز التعديلات في القانون الجديد وأثرها على سوق العمل في الجزائر.

كتب محمد سعد – انتشر خلال الفترة الماضية عدد من الأخبار التي تدور حول تعديلات قانون العمل في الجزائر الجديد، حيث قامت وزارة المالية بفرض عدد من القوانين الجديدة التي تتعلق بساعات العمل داخل الدولة الجزائرية، حيث يوجد عدد من الأسباب التي تم الاعتماد عليها في تعديلها، وهو ما جعل الكثير من الأفراد يقومون بالبحث عن تلك القوانين الجديدة، وأهم الأسباب التي أدت إلى تطبيقها بشكل مفصل.

قانون العمل الجديد بالجزائر

يتساءل الكثير من الأفراد داخل الدولة الجزائرية التعرف على الحقيقة التي تتعلق بتعديل قانون العمل في الجزائر، حيث أكدت وزارة المالية أن جميع الأخبار التي انتشرت صحيحة، وإنه جاري العمل على تطبيق تلك القوانين التي تم إدراجها، والتي تكون كما يلي:

الفترة الصباحية يبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهرا.

أما الفترة المسائية تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصراً

يمكن أيضًا احصول على نصف ساعة إضافية عن النظام السابق

تطبيق ساعات العمل في جميع المؤسسات الحكومية وذلك بدءًا من نشر القرار بشكل رسمي لكي يتساوى جميع العاملين داخل الدولة.

أما في حال لم يتم الإلتزام بجميع المواعيد التي تم فرضها فسوف يتم التعرض إلى غرامية مالية لجميع المخالفين.

أسباب تعديل قانون العمل

يعرف أن تعديل قانون العمل في الجزائر الجديد يأتي اعتمادًا على عدد من الأسباب التي نتتج عنها تلك التغيير، حيث كانت تلك الأسباب كما يلي:

جاء التعديل لكي يتم إتاحة فترة راحة لجميع العاملين في الشركات المختلفة، والتي يمكن أن تصل إلى مدة نصف ساعة بمنتصف اليوم، حيث تساعد هذا الأمر على تحسين أدائهم في العمل.

كما أن هذا التعديل سوف يساعد أيضا على زيادة الإنتاج والأرباح للمؤسسات.

بالإضافة إلى إنه سوف يساعد في الحفاظ على كافة الحقوق الخاصة بالعاملين داخل الدولة.

ومن أهم الأسباب التي أدت على تعديل هذا القانون هو توفير أكبر عدد من فرص العمل لعدد كبير من الشباب داخل الدولة، وضمان الجصول على العمل بشكل سريع وبسيط.

من خلال هذه التعديلات، تهدف الجزائر إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة لجميع الأطراف. مع تنفيذ هذه التعديلات، سيكون للعمال حقوق أكبر وأرباب العمل نظام أكثر مرونة يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.