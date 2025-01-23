رابط منظومة حجز الدولار 2025 عبر مصرف ليبيا المركزي بالشروط المُعلنة والمطلوبة

أعلن مصرف ليبيا المركزي في 2025 عن إطلاق منظومة جديدة لحجز الدولار الأمريكي، بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين. توفر هذه المنظومة طريقة رسمية للحصول على الدولار وفقًا للضوابط والشروط المُعلنة. في هذا المقال، نعرض لك رابط المنظومة والشروط المطلوبة للحصول على الدولار من خلال المصرف المركزي الليبي.

كتب محمد سعد – مصرف ليبيا المركزي هو إحدى المنصات التي أنشأتها الحكومة الليبية، بهدف تسهيل عملية تغيير واستبدال العملات الأجنبية للمواطنين، وقد وفرت الوزارة إمكانية الوصول إلى المنصة بعد التسجيل في قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات، شرط توفر المعايير اللازمة للحصول على العملات الأجنبية، ويعد مصرف ليبيا أحد الأنظمة التي تساعد في التحقق من هوية صاحب العملة قبل القيام بتغييرها أو بيعها للبنك التجاري.

رابط مصرف ليبيا المركزي 2025 لحجز العملات

سمح مصرف ليبيا لجميع المواطنين بحجز العملات واستخدام جميع الخدمات المتاحة والأمتعة المصرفية، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة حجز العملات بعد استيفاء الشرط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة حجز العملات من خلال الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي من هنا.

يلزم إنشاء حساب خاص للتقديم واستكمال باقى البيانات الشخصية المطلوبة.

إدخال الرقم الوطني للمتقدم وتسجيل رقم هاتف صالح للتواصل.

كتابة رقم جواز المتقدم لحجز العملات ويجب أن يكون ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر من التقديم.

تصلك رسالة نصية على رقم الهاتف للتأكد.

يرجى إدخال رمز التأكيد للتحقق وتأكيد البيانات.

استكمال باقى الطلبات حسب المطلوب أمامك.

بعد ذلك يمكنك حجز العملة من مصرف ليبيا المركزي، والحصول على أربع آلاف دولار.

شروط حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي

تواصل الحكومة الليبية جهودها بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي وتقدم العديد من الخدمات، من أبرز المبادرات لتسهيل عملية حجز العملات الأجنبية للمواطنين، وذلك نظراً لنقص ليبيا في العملات الأجنبية والعربية، كما تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لمكافحة السوق السوداء، ومواقع بيع العملات غير الرسمية، وضع البنك المركزي الليبي عدة معايير للموافقة على حجز الدولار من مصرف ليبيا 2025، ومن أهم الشروط التي وضعها البنك الآتي:

يجب أن يكون لديه جواز سفر ليبي وهوية وطنية سارية المفعول.

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

يجب أن يمتلك المتقدم حساباً جارياً في البنك الذي سيستخدمه لإجراء الحجز.

من أهم الشروط أن يكون لدى المتقدم حساب يحتوي على مبلغ يساوي قيمة العملة المحجوزة.

من الضروري أن تكون العملة مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، وألا يتجاوز المبلغ 4000 دولار.

ويجب أن يكون حساب المتقدم نشط.

من خلال هذه المنظومة، يمكن للمواطنين والمستثمرين في ليبيا الحصول على الدولار بطريقة قانونية ومنظمة، مع الالتزام بالشروط المقررة من مصرف ليبيا المركزي لضمان الشفافية والسلاسة في المعاملات المالية.