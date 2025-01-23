حقيقة تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 23/1/2025 في مصر

شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس 23 يناير 2025، وهو ما أثار اهتمام العديد من المواطنين والتجار. هذا التراجع يأتي بعد فترة طويلة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الدواجن في الأسواق المصرية. في هذا المقال، سنتعرف على الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، وكيف سيؤثر على السوق والمستهلكين.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن بالأسواق المحلية ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث قفز سعر الكيلو بحوالي 7 جنيهات، وذلك بعد فترة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، ويأتي هذا الارتفاع بعد عدة تقلبات شهدتها الأسواق في الفترة الماضية، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار، وفي المقابل استقرت أسعار البيض الأبيض وكرتونة البيض الأحمر، بالإضافة إلى استقرار سعر كرتونة البيض البلدي، مما يعكس بعض الاستقرار في تلك الفئات رغم التقلبات الأخرى في السوق.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق المحلية تغيرات ملحوظة هذه الأيام، حيث تختلف الأسعار وفقا لنوع الدواجن والمناطق، وفيما يلي أبرز أسعار الفراخ اليوم:

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين 91 و90 جنيها في البورصة، لتباع في الأسواق بين 100 و101 جنيها.

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 87 و88 جنيها للكيلو في البورصة، ليصل سعرها في الأسواق إلى 97 و98 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 119 و120 جنيها في البورصة، ليصل إلى 129 و130 جنيها عند البيع للمستهلك في الأسواق.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و195 جنيها حسب اختلاف الأسواق.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

تواصل أسعار البيض في الأسواق المحلية استقرارها، حيث تم تسجيل الأسعار التالية:

سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ 152 جنيها جملة، ليباع للمستهلك بسعر 162 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض وصل سعرها إلى 151 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر 161 جنيها.

أما كرتونة البيض البلدي فقد وصل سعرها إلى 150 جنيها، ليتم بيعها للمستهلك بسعر 160 جنيها.

أسعار الكتاكيت والفراخ في بورصة الدواجن

نستعرض لكم أسعار الكتاكيت والفراخ في بورصة الدواجن لهذا اليوم، والتي تختلف حسب النوع والعمر، وتأتي على النحو التالي:

كتاكيت أبيض شركات: يبدأ سعر الكتكوت من 48 جنيها ويصل إلى 55.5 جنيه.

كتاكيت أبيض قطعان: يبدأ سعر الكتكوت من 41 جنيها ويصل إلى 41.5 جنيه.

كتاكيت ساسو: يبدأ سعر الكتكوت من 24 جنيها ويصل إلى 25 جنيها.

كتاكيت ساسو بيور: يبدأ سعر الكتكوت من 25 جنيها ويصل إلى 26 جنيها.

كتاكيت بلدي حر: يبدأ سعر الكتكوت من 5 جنيهات ويصل إلى 5.75 جنيه.

كتاكيت بلدي مشعر: يبدأ سعر الكتكوت من 8.25 جنيها ويصل إلى 8.75 جنيه.

كتاكيت هجين: يبدأ سعر الكتكوت من 12 جنيها ويصل إلى 13 جنيها.

كتاكيت جيل ثاني: يبدأ سعر الكتكوت من 17 جنيها ويصل إلى 18 جنيها.

كتاكيت روزي بيور: يبدأ سعر الكتكوت من 17 جنيها ويصل إلى 18 جنيها.

كتاكيت جميزة: يبدأ سعر الكتكوت من 12.75 جنيها ويصل إلى 13.25 جنيها.

من المتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن لفترة معينة، ولكن هناك عوامل قد تؤثر على الأسعار مستقبلًا. سيكون من المهم متابعة تطورات السوق لمعرفة ما إذا كان هذا التراجع سيستمر في الأيام القادمة.