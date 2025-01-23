متى يبدأ تطبيق نظام البكالوريا في مصر بديلًا للثانوية العامة؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن خطة لتطبيق نظام البكالوريا كبديل لنظام الثانوية العامة، وهو ما سيشكل تحولًا جذريًا في منظومة التعليم المصري. يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء تطبيق هذا النظام، وكيفية تأثيره على الطلاب والمعلمين. في هذا المقال، سنتعرف على التفاصيل المتعلقة بالبدء في تطبيق نظام البكالوريا في مصر.

كتب محمد سعد – مع اقتراب تطبيق نظام البكالوريا في مصر، يسعى هذا النظام الجديد إلى تقديم نموذج تعليمي مبتكر يعكس احتياجات الطلاب ويخفف من ضغوط الدراسة، يهدف النظام إلى إتاحة الفرصة للطلاب لاختيار المواد التي تتناسب مع ميولهم الأكاديمية، وبالتالي تحقيق التوازن بين التعلم والتحصيل العلمي، كما يشمل النظام إجراء امتحانات لمختلف المواد في عدد من الفترات على مدار السنة، مما يساهم في تعزيز أداء الطلاب وتحسين نتائجهم.

موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية

في ظل الجدل المتعلق بموعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية، وضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل المتعلقة بذلك حيث:

أشار زلطة إلى أن النظام سيتعرض في البداية للحوار المجتمعي، وبعد ذلك سيتم تقديمه للبرلمان للحصول على الموافقة النهائية عليه.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أنه في حال تمت الموافقة على التفاصيل النهائية لنظام البكالوريا المصرية.

المقرر أن يحل محل نظام الثانوية العامة، فإن موعد تطبيق هذا النظام سيكون بداية من العام الدراسي المقبل.

وسيتضمن التطبيق الطلاب في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026، والذين يجلسون حاليا في الصف الثالث الإعدادي.

وشدد زلطة على أن نظام البكالوريا المصرية لن يطبق على الطلاب الذين سينتقلون إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي في العام القادم، حيث سيستمر هؤلاء الطلاب في التعليم وفقاً للنظام التقليدي للثانوية العامة بدون أي تغييرات.

نظام البكالوريا فى مصر

تعتبر البكالوريا المصرية مشروعا مبتكرا طرحه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم التأكيد من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الآتى:

أن ما تم مناقشته يتعلق بفكرة أولية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

يستند هذا النظام إلى تجارب بعض الدول والنظم المطبقة في مدارس خاصة أو أجنبية داخل مصر. سيمكن هذا النظام الطلاب من اختيار مجموعة محددة من المواد الدراسية المرتبطة بتخصصاتهم الجامعية المستقبلية.

ويتيح لهم أيضًا فرصة إعادة امتحان المواد التي لم يحققوا فيها النتائج المرجوة، مما يعزز فرصهم لتحسين درجاتهم.

أما بالنسبة لمواعيد الامتحانات، فستجرى مرتين في السنة بدلاً من فترة واحدة محددة.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق نظام البكالوريا في مصر تدريجيًا في السنوات القادمة، مما يتيح للطلاب فرصًا أفضل للتأهيل الجامعي والمنافسة على المستوى الدولي. يجب متابعة الأخبار الرسمية لضمان الاستعداد للتغييرات القادمة في النظام التعليمي.