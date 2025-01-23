زيادة المرتبات 2025 في مصر: تعرف على جدول الحد الأدنى للأجور والتفاصيل الحالية

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادات جديدة على الأجور والمرتبات في 2025، وهو ما أثار اهتمام العديد من المواطنين. الزيادة تشمل تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للأسر المصرية. في هذا المقال، نعرض لك تفاصيل زيادة المرتبات في مصر لعام 2025، بالإضافة إلى جدول الحد الأدنى للأجور الحالي.

كتب محمد سعد – العديد من موظفي القطاع العام يريدون معرفة آخر مستجدات زيادة الرواتب لعام 2025، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن الزيادة الجديدة من وزارة المالية خلال هذا العام، وتعتبر هذه الزيادة متوقعة سنويًا، إذ أن الرواتب تمثل المصدر الرئيسي للدخل للعديد من الموظفين مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المالية والتكيف مع الظروف الاقتصادية السائدة ويمكنكم الاطلاع على اخر اخبار الزيادات من خلال الفقرات التالية.

زيادة المرتبات 2025 في مصر حالياً

اخر أخبار زيادة الرواتب في عام 2025 من وزارة المالية

تناقل الموظفون في القطاع الحكومي خبرًا حول زيادة جديدة في مرتباتهم، ويود الجميع التأكد من صحة هذا الأمر ومعرفة ما إذا كانت هناك زيادة سوف تطبق أم لا، وفي الحقيقة لم تصدر وزارة المالية حتى الآن أي إعلان يتعلق بزيادة المرتبات في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة نسبتها 15% في شهر يوليو المقبل، وفي حال وجود أي تحديثات بشأن زيادة المرتبات سوف تعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية.

جدول الأجور الدنيا لعام 2025 بعد الزيادة الأخيرة.

يهتم العديد من الموظفين بمعرفة جدول الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية المصرية وهي على النحو التالي:

تم تحديد الحد الأدنى لرواتب الدرجة الأولى ويبلغ 8,200 جنيه.

تم تحديد الحد الأدنى لرواتب الدرجة الثانية ويبلغ 8,000 جنيه.

تم تحديد الحد الأدنى للرواتب في الدرجة الثالثة ويبلغ 7,500 جنيه.

الحد الأدنى للرواتب في الدرجة الرابعة يبلغ 7,000 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب الدرجة الخامسة يبلغ 6,500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في الدرجة السادسة يبلغ 6000 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب منصب المدير العام يبلغ 9,200 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب الدرجة العليا يبلغ 10,200 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب الدرجة الممتازة يبلغ 12,200 جنيه

أماكن صرف المرتبات 2025

أعلنت وزارة المالية عن مواقع صرف الرواتب في السنة الجديدة 2025، والتي سوف تكون في الأماكن التالية:

ماكينات ATM.

جميع فروع البنوك المصرية.

البريد المصري.

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تأكد من متابعة الأخبار الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول زيادة المرتبات في مصر.