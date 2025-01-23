وزارة البيئة والزراعة والمياه تُعلن عن موعد بدء تطبيق بيع المواشي الحية

أعلنت وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة عن بدء تطبيق قرار بيع المواشي الحية في الأسواق اعتبارًا من تاريخ محدد هذا العام. القرار يأتي في إطار تنظيم الأسواق وتوفير المواشي بطريقة صحية وآمنة للمستهلكين، حيث يسعى إلى تحسين جودة المنتجات الحيوانية وضمان سلامة المعروض. في هذا المقال، نعرض لك الموعد المحدد لبدء تطبيق هذا القرار والأثر المتوقع على سوق اللحوم.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة البيئة والزراعة والمياه في السعودية عن بدء تطبيق نظام بيع المواشي الحية بالأوزان، الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه في الأول من محرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م، يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك يسعى القرار إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

موعد بدء تطبيق بيع المواشي الحية بالأوزان

تستعد الأسواق السعودية لاعتماد نظام جديد ينظم عملية بيع المواشي الحية بالأوزان ابتداءً من 26 يونيو 2025م، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة لتعزيز الشفافية والعدالة في عملية البيع والشراء، من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين طريقة تداول المواشي بالسوق المحلي، مع ضمان تحقيق قيمة عادلة لجميع الأطراف، النقاط التالية تسلط الضوء على تفاصيل هذا التطبيق:

موعد بدء العمل بالنظام وأهم أهدافه.

أثر القرار على تنظيم الأسواق وتحقيق العدالة.

الفوائد المتوقعة للمستهلكين والمنتجين.

مزايا بيع المواشي الحية بالأوزان

إطلاق نظام البيع بالأوزان يعد خطوة هامة للتصدي للتلاعب في الأسعار الذي يؤثر سلباً على السوق، يسهم القرار في الحد من تدخل السماسرة والسيطرة على السوق، ما ينعكس على استقرار الأسعار، البيع بالأوزان يوفر عدالة أكبر بين البائع والمشتري، ويمنح المستهلك خيارات متعددة بأسعار متوازنة، المزايا التي يوفرها النظام تشمل ما يلي:

القضاء على التلاعب وتحقيق استقرار الأسعار.

تحسين آليات السوق وضمان عدالة التبادل التجاري.

إتاحة فرص أفضل للمستهلكين بتعدد الخيارات.

مصادر استيراد المواشي الحية

تعتمد وزارة البيئة والزراعة والمياه على مجموعة واسعة من الدول لتوريد المواشي الحية، مما يدعم تنوع السوق المحلي، تشمل هذه الدول السودان والأردن وقطر والإمارات وجنوب إفريقيا، إلى جانب دول أخرى كالبرازيل وإسبانيا وأستراليا، تهدف الوزارة من خلال ذلك إلى توفير خيارات مستدامة، تضمن الإمدادات الغذائية المتنوعة وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي، فيما يلي أبرز ملامح الاستيراد:

الدول الأساسية الموردة للمواشي الحية إلى المملكة.

دور الاستيراد في تعزيز قطاع الثروة الحيوانية.

مساهمة التنوع في تحقيق الاكتفاء المحلي.

يُتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في تحسين بيئة التجارة باللحوم والمواشي، وتعزيز قدرة الحكومة على مراقبة الجودة والأسعار بشكل أفضل. تابع التحديثات الرسمية لمعرفة المزيد عن آلية التطبيق