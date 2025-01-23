عاجل من الجوازات السعودية: كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة وسداد المدفوعات

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن خطوات سداد رسوم تجديد الإقامة وعمليات سداد المدفوعات عبر منصة أبشر الإلكترونية. تأتي هذه الإجراءات في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، لضمان سلاسة الإجراءات وتسهيل عملية التجديد. في هذا المقال، نعرض لك كيفية سداد الرسوم بالخطوات الصحيحة لتجنب أي مشاكل أو تأخير.

كتب محمد سعد – تجديد الجواز الخاص بالسفر في المملكة من أهم وأخطر الخدمات التي يجب أن تقوم بها، لأن جواز السفر وثيقة رسمية خطيرة وهامة يحب الاعتناء بها وتقديمها للتحديد في موعدها الرسمي ويمكن القول إنه يجب أن تقدمها للتجديد قبل موعدها أيضا، لأنها من الوثائق الهامة التي قد تعرضك للكثير من العقوبات والمخالفات والغرامات التي تضر مصالحك تعطلك عن الكثير من الأعمال، ويمكنك من خلال منصة أبشر تجديد جواز سفرك من خلال خطوات بسيطة وتسديد الرسوم بالطرق الإلكترونية وأنت في منزلك دون أي جهد أو إهدار للوقت.

خطوات وطرق تجديد جواز السفر بالمملكة عبر أبشر

يمكنك تجديد جواز السفر وتسديد الرسوم الخاص به إلكترونيا وعبر منصة أبشر، حيث أتاحت الحكومة السعودية تفعيل الخدمات الإلكترونية بشكل كبير وذلك توفيرا على المواطنين الجهد والتعب وتسهيل لعملية الإجراءات، حيث يمكنك أن تقوم بكافة الإجراءات وانت في منزلك بدون اي عناء، وتحديد الجواز لا يحتاج إلى أي عناء أو مجهود، بل هي مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها في وقت سريع، ومن أهم خطوات تجديد الجواز:

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية انقر على تبويب أبشر أفراد.

النقر على زر تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

من صفحة الخدمات الإلكترونية انقر على خدمة الجوازات.

الضغط على زر تجديد جواز السفر.

ادخال كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح وبكل دقة.

يجب تحميل كافة الوثائق والأوراق المطلوبة.

يجب اختيار المدينة التي يعيش بها المتقدم.

تسديد الرسوم بشكل إلكتروني من خلال مجموعة من الطرق الالكترونية، وعليك اختيار الطريقة التي تناسبك إلكترونيا.

شروط تجديد جواز السفر إلكترونيا

حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإتاحة تجديد جواز السفر إلكترونيا، ومن أهم تلك الشروط:

وجود جواز سفر ساري المفعول.

شرط أساسي تسديد قيمة تجديد الجواز من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

تسديد جميع المخالفات المرورية.

التجديد لمدة خمس سنوات لعمر أقل من 21 عام.

يكون التجديد لمن هم فوق 21 عام لمدة 5،10 سنوات.

شرط وجود الهوية الوطنية للراغبين في التجديد من عمر 12 عام حتى 21 عام.

التجديد عبر منصة أبشر الإلكترونية.

من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، يمكن للمقيمين في السعودية تجديد إقامتهم بسهولة ودون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات، مما يوفر الوقت والجهد. تأكد من متابعة الموقع الرسمي لضمان إتمام السداد بشكل صحيح..