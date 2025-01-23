عروض كارفور رمضان 2025: تخفيضات قوية على الياميش والمكسرات

تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان 2025، أعلن كارفور عن عروض وتخفيضات كبيرة على الياميش والمكسرات التي تعد من أبرز مستلزمات الشهر الكريم. هذه العروض تقدم للمستهلكين الفرصة لشراء أفضل المنتجات بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات العائلات خلال رمضان. في هذا المقال، نعرض لكم أبرز العروض والخصومات التي يقدمها كارفور في رمضان 2025.

كتب محمد سعد – تعلن متاجر كارفور عن إصدار المجلة الأسبوعية الجديدة لعرض الخصومات والعروض الخاصة بشهر رمضان 1447 هـ/2025م، حيث تقدم سلسلة متاجر كارفور أفضل التخفيضات على منتجات رمضان مثل الياميش والسلع المميزة، مما يتيح للعملاء الحصول على أقصى استفادة من العروض خلال هذه الفترة، لهذا تسعى كارفور لتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم خدمات وعروض مميزة تتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

عروض كارفور شهر رمضان

سجلت أسعار ياميش رمضان في مصر لعام 2025، والتي تضم (التمر الهندي، قمر الدين، المشمشية، عرق السوس، القراصيا، الخروب، والكركديه)، وفقًا لأحدث الأسعار في السوق كالتالي:

وصل سعر لفة قمر الدين في الأسواق المحلية إلى ما بين 22 و75 جنيهًا مصريًا.

تم تحديد سعر التمر هندي بوزن 400 جرام بمبلغ 30 جنيه مصري.

سجل سعر المشمش من النوع السوري والتركي في الأسواق ما بين 60 إلى 100 جنيه مصري.

سجل سعر الكيلو جرام من عرق السوس 50 جنيه مصري وفقًا لأحدث الأسعار.

والقراصيا وزن كيلو بسعر 90 جنيه مصري.

وصل سعر كيلو جرام الخروب إلى 60 جنيهًا.

كما أن سعر الكركديه يبلغ 50 جنيهًا مصريًا لكل كيلو جرام.

عروض كارفور على البلح رمضان 2025

وتشمل العروض تخفيضات على أسعار البلح طوال فترة رمضان 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيس من المكسرات المتنوعة 60.5 جنيه مصري لوزن 90 جرام.

مشكل كاستانيا بوزن 450 جرام بسعر 428 جنيه مصري في المتاجر.

سعر علبة التمر المجفف وزن 900 جرام 57 جنيهًا مصريًا.

يوجد تمر مغطى بالمكسرات بسعر 23.75 جنيه مصري الوزن 200 جرام.

سعر التمر مع الكاجو بوزن 115 جرام 34 جنيه مصري.

سعر التمر مع الفستق أو عين الجمل 34 جنيهًا لوزن 115 جرامًا.

كما وصل سعر كيلو جرام من علبة التمر السادة إلى 25.75 جنيه في المتاجر المصرية.

كما وصل سعر كيلو الزبيب الأسود إلى 50 جنيهًا مصريًا.

خصومات كارفور رمضان 2025

تقدم كارفور مصر عروضاً جديدة لعملائها كل عشرة أيام خلال شهر شعبان القادم، وللعلم عروض كارفور 2025 تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الثاني والعشرين من فبراير حتى يوم الثلاثاء الخامس من مارس، والذي يتوافق مع اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، ويُقدم كارفور مصر مجموعة من العروض المختارة لتناسب التحضير لشهر رمضان.

ستساعد هذه التخفيضات على توفير مستلزمات رمضان بأسعار مناسبة، مما يسهل على الأسر الاستعداد لشهر رمضان بكل يسر. لا تفوتوا الفرصة واطلعوا على العروض المتاحة في فروع كارفور أو عبر متجره الإلكتروني.