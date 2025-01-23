وصفة مجربة لفرد الشعر ببذور الكتان وزيت الزيتون: طريقة طبيعية وفعالة

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لفرد شعرك والحصول على لمعان ونعومة، فإن خليط بذور الكتان وزيت الزيتون يعتبر من أفضل الحلول. هذه الوصفة المجربة تعمل على تنعيم الشعر وفرده بفضل خصائصها المغذية والمرطبة. في هذا المقال، نعرض لكِ كيفية تحضير الوصفة خطوة بخطوة للحصول على أفضل النتائج.

كتب محمد سعد – يعد الشعر الخشن والمجعد من أكثر أنواع الشعر المنتشرة والتي تزعج الكثير من النساء، وتلجأ لذلك لعمل فرد وبروتين لشعرها بصالونات التجميل، لكن يزول مفعول هذه الأشياء وينتج عنها العديد من المشكلات، كسقوط الشعر والتقصف الشديد، ولكن لا داعي لكل تلك المشاكل الآن، فبإمكانك وبمكونات طبيعية وبسيطة ومع الاستمرار أن تحصلي على نتائج فعالة وسريعة، لأننا سنعرفك على كيفية فرد الشعر ببذور الكتان وزيت الزيتون بشكل سهل وسريع.

فرد الشعر ببذور الكتان وزيت الزيتون

يمكن فرد الشعر ببذور الكتان وزيت الزيتون باستخدام المكونات التالية:

2 ملعقة بذور كتان كبيرة.

3 ملاعق زيت زيتون.

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة زيت سمسم كبيرة.

2 ملعقة زيت خروع كبيرة.

ملعقة زيت ورد كبيرة.

ملعقة خل تفاح كبيرة.

كمية من أي حمام كريمي.

طريقة تحضير وصفة فرد الشعر ببذور الكتان وزيت الزيتون

فيما يلي نوضح لك الخطوات اللازمة لتحضير وصفة فرد الشعر ببذور الكتان وزيت الزيتون على النحو التالي:

يتم إحضار وعاء نظيف ويوضع به ماء ومن ثم يتم رفعه فوق النار لكي يغلي.

يتم إضافة بذور الكتان للوعاء وتركها لكي تغلي لمدة 10 دقائق، لكي تتكون لدينا المادة الهلامية الموجودة في بذور الكتان.

يتم تصفية الخليط بشكل جيد باستخدام مصفاة صغيرة.

توضع المادة الهلامية داخل طبق مقاوم للحرارة ويوضع النشا عليها ويتم التقليب جيداً.

يرفع الطبق فوق نار هادئة ليتم الحصول على قوام كريمي والتقليب باستمرار.

يتم رفع الطبق من فوق النار ويترك لكي يصبح دافئًا.

يتم إضافة زيت الزيتون والخل والتقليب بشكل جيد لكي يمتزج الخليط.

يتم إضافة زيت الخروع والسمسم والورد مع التقليب باستمرار.

يتم إضافة حمام الكريم والتقليب جيدًا لكي يمتزج الخليط.

يوضع الكريم داخل علبة محكمة الغلق ويتم الاحتفاظ به داخل الثلاجة.

يتم وضع الكريم على الشعر وتغطيته ببونيه شعر وتركه بعض الوقت ثم يتم غسله بعد ذلك.

باتباع هذه الوصفة الطبيعية، يمكنك الحصول على شعر ناعم ومرتب بدون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية. جربيها بانتظام لتتمتعي بشعر صحي وجميل.