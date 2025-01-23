طريقة عمل فطائر كيك الشوكولاتة في المنزل: وصفة لذيذة وسهلة

إذا كنتِ من عشاق الشوكولاتة وتحبين تحضير الحلويات في المنزل، ففطائر كيك الشوكولاتة هي الاختيار المثالي لكِ. هذه الوصفة سهلة التحضير، وتجمع بين طعم الكيك الناعم والشوكولاتة الغنية. في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة تحضير فطائر كيك الشوكولاتة خطوة بخطوة لتتمكني من صنعها في منزلك بكل بساطة.

كتب محمد سعد – يمكن تحضيرها بأي وقت بكل سهولة دون الحاجة للفرن، وبإمكانك أن تستمتع بطعم الكيك الذي تفضله بشكل سهل، لأن هذه الوصفة تعد من الاختيارات الملائمة لعمل حلوى سريعة أو إفطار شهي ولذيذ؛ لذا سنعرفك هنا على طريقة عمل فطائر كيك الشوكولاتة بشكل سهل وسريع وبمكونات بسيطة جدًا.

عمل فطائر كيك الشوكولاتة

تعد فطائر كيك الشوكولاتة من الفطائر السريعة المناسبة للإفطار أو تناولها كوجبة خفيفة بجانب كوب قهوة أو حليب، وفيما يلي نوضح لك المكونات اللازمة لتحضيرها على النحو التالي:

كوب من الدقيق.

ملعقتان كاكاو غير محلى.

½ كوب من السكر.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

ذرة ملح صغيرة.

بيضة.

كوب من الحليب.

3 ملاعق كبار من الزبدة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

قطع شوكولاتة أو شوكولاتة شيبس حسب الرغبة.

طريقة عمل فطائر كيك الشوكولاتة

فيما يلي نوضح لك طريقة عمل فطائر كيك الشوكولاتة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة لتحصل على كيك شهي ولذيذ على النحو التالي:

قم بإحضار المكونات الجافة اللازمة لعمل الفطائر وهي الكاكاو، والدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ويتم خلطهم معًا بوعاء عميق.

قم بإحضار وعاء ثاني واخفق به البيضة والحليب والفانيليا والزبدة جيدًا، ومن ثم يضاف الخليط بعد خلطه للخليط الجاف ويتم التقليب لكي يتجانس جيدًا، ومن الممكن أن يتم إضافة قطع الشكولاتة أو الشوكولاتة شيبس للخليط ليكون جاهزاً.

يتم تسخين طاسة فوق نار متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة.

يتم صب الخليط بالطاسة لتتشكل دائرة بحجم متوسط.

يتم ترك الفطيرة لمدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى 3 دقائق لكي تطهى، أو إلى أن تظهر على السطح فقاعات، ومن ثم يتم قلبها لطهيها من الجانب الثاني دقيقة واحدة أو دقيقتين لكي تنضج تماماً.

يتم تقديم الفطائر مع صوص الشوكولاتة أو أي صوص تفضله وهي ساخنة.

مع هذه الوصفة السهلة واللذيذة، يمكنكِ تحضير فطائر كيك الشوكولاتة التي ستنال إعجاب جميع أفراد العائلة. جربيها في أي وقت، وشاركيها مع الأصدقاء في المناسبات.