طريقة عمل كيكة الزبادي اليومية باستخدام ثلاث بيضات فقط

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة لتحضير كيكة لذيذة وسهلة بشكل يومي، فإن كيكة الزبادي هي الخيار المثالي. تتميز هذه الكيكة بمذاقها الطري واللذيذ، وتستطيعين تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة موجودة في كل منزل. في هذه الوصفة، سنستخدم ثلاث بيضات فقط لتحضير كيكة الزبادي التي يمكن تقديمها كحلى خفيف مع فنجان شاي أو قهوة.

كتب محمد سعد – من ألذ وأغلى أنواع الكيك التي يمكن أن تقوم الأمهات بتحضريها لأطفالهم هي كيك الزبادي، حيث أنها من أكثر أنواع الكيك الشهية، لذلك يمكن أن تحضرها الأمهات بشكل يومي فهي من الكيك السهل، حيث أنها لا تستغرق الكثير من الوقت، كما أن جميع المكونات الخاصة بهذا الكيك تتميز أنها متوفرة في كل بيت كما أنها اقتصادية أيضًا لذلك فهي بسيطة جدًا.

مكونات كيك الزبادي اليومية. من ألذ أنواع الكيك التي تستطيع كل أم أن تقوم بتحضيرها لجميع أفراد أسرتها هي كيك الزبادي، كما أنها أيضًا من الكيكات الشهية والغنية التي يحبها الجميع من الكبار والصغار، ويتم تحضير هذا الكيك في المنزل بسهولة من خلال بعض المكونات الاقتصادية المتوفرة في كل منزل، وقد تتمثل هذه المكونات فيما يلي: كوبان من الدقيق الفاخر المنخول.

نصف كوب من الزيت.

كوب كامل من الزبادي.

كوب ونصف من السكر.

ثلاث بيضات.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

باكو من الفانيليا.

القليل من الملح.

ملعقة من الخل. طريقة تحضير كيك الزبادي من أسهل الكيك التي يتم تحضيره في المنزل هو كيك الزبادي حيث أن هذا الكيك يتم تحضيره من خلال عدد من الخطوات البسيطة، والتي تساعد في الحصول على كيك له قوام إسفنجي هش، وتم توضيح كافة الخطوات التي يتم القيام بها في عدد من النقاط وهي كما يلي: في الوعاء الخاص بالخلاط يتم خفق البيض والسكر مع الفانيليا جيدًا حتى يذوب السكر ويصبح اللون فاتح.

يتم إضافة الزبادي والزيت مع الخفق حتى تمتزج كافة المكونات يصبح الخليط متجانس.

يتم إضافة الخل مع الخفق.

في وعاء عميق يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح.

يتم صب الخليط السائل على الدقيق مع التقليب حتى يختفي الدقيق ويصبح الخليط كريمي.

يتم دهن قالب بالزيت ووضع دقيق وتوزيعه جيدًا.

يتم صب الخليط في القالب.

يتم وضع القالب في فرن ساخن على درجة 180.

يترك الكيك في الفرن مدة تتراوح بين ثلاثين حتى خمسة وأربعين دقيقة إلى أن ينضج تمامًا.

يترك الكيك حتى يبرد ويتم تقطيعه وتقديمه.

مع هذه الوصفة البسيطة، يمكنك تحضير كيكة الزبادي الطرية واللذيذة يوميًا لأفراد عائلتك أو ضيوفك. جربيها وستحصلين على كيكة غنية وناجحة في كل مرة.