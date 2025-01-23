“أمازون” تعلن عن وظائف شاغرة في السعودية: انضم إلى عملاق التكنولوجيا!

في خطوة جديدة لتوسيع عملياتها في السعودية، أعلنت شركة أمازون عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات. هذه الفرص تعتبر فرصة مثالية للمحترفين الطموحين الذين يرغبون في الانضمام إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. إذا كنت ترغب في العمل في بيئة مبتكرة وداعمة، فقد حان الوقت لتكون جزءًا من فريق أمازون!

كتب محمد سعد – تُعلن شركة أمازون عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مُختلف التخصصات الإدارية والمالية والهندسية وتقنية المعلومات. و تُعدّ هذه الفرصة مُثالية لـِـ لراغبين في الانضمام إلى شركة عالمية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والمُساهمة في تطوير أعمالها في المملكة.

مُدن العمل:

تنتشر الوظائف الشاغرة في عدة مُدن في المملكة، منها:

الرياض

جدة

الدمام

المدينة المنورة

التخصصات المطلوبة:

تُغطي الوظائف الشاغرة مجموعة واسعة من التخصصات، منها:

إدارة الأعمال

المالية

المُحاسبة

الهندسة (مُختلف التخصصات)

إدارة المشاريع

تكنولوجيا المعلومات

التسويق

المبيعات

الخدمات اللوجستية

الصحة و السلامة المهنية

وغيرها

بعض الوظائف المُعلنة:

Data Center Infrastructure Cluster Leader KSA (Saudi National), DCC Communities: قائد مجموعة البنية التحتية لـِـ مركز البيانات في المملكة العربية السعودية (مواطن سعودي)، مُجتمعات مركز البيانات

قائد مجموعة البنية التحتية لـِـ مركز البيانات في المملكة العربية السعودية (مواطن سعودي)، مُجتمعات مركز البيانات Network Technician , Infrastructure Delivery: فني شبكات، تسليم البنية التحتية

فني شبكات، تسليم البنية التحتية Operations Team Lead: قائد فريق العمليات

قائد فريق العمليات Sr. Partner Solution Architect – Business Advisory and Consultancy, SA, Globally Strategic Partners: مهندس حلول شريك أول – الاستشارات الأعمال و خدمات التّوجيه، المملكة العربية السعودية، الشركاء الاستراتيجيين العالميين

مهندس حلول شريك أول – الاستشارات الأعمال و خدمات التّوجيه، المملكة العربية السعودية، الشركاء الاستراتيجيين العالميين 2025 Technical Business Developer Intern – KSA National, AWS: مُتدرب مُطوّر أعمال تقني 2025 – مواطن سعودي، خدمات أمازون وَيب

مُتدرب مُطوّر أعمال تقني 2025 – مواطن سعودي، خدمات أمازون وَيب Senior Enterprise Service Manager, AWS Professional Services – Saudi Arabia: مدير خدمات مُؤسسات أول، خدمات أمازون وَيب المهنية – المملكة العربية السعودية

مدير خدمات مُؤسسات أول، خدمات أمازون وَيب المهنية – المملكة العربية السعودية Compliance Enforcement Expert, AMZL Field: خبير إنفاذ الامتثال، خدمات أمازون لوجستكس الميدانية

خبير إنفاذ الامتثال، خدمات أمازون لوجستكس الميدانية Solutions Architect Intern 2025- KSA National, AWS: مُتدرب مُهندس حلول 2025 – مواطن سعودي، خدمات أمازون وَيب

مُتدرب مُهندس حلول 2025 – مواطن سعودي، خدمات أمازون وَيب Senior Immigration Specialist, KSA, Business Mobility Services: أخصائي الهجرة الأول، المملكة العربية السعودية، خدمات تَنَقُّل الأعمال

أخصائي الهجرة الأول، المملكة العربية السعودية، خدمات تَنَقُّل الأعمال Operations Supervisor: مُشرف العمليات

مُشرف العمليات WHS Officer, Workplace health and safety: مسؤول الصحة و السلامة في مكان العمل

مسؤول الصحة و السلامة في مكان العمل IT Technical Support, IT Manger, OpsTech Solutions: دعم تقنية المعلومات، مدير تقنية المعلومات، حلول التكنولوجيا التشغيلية

دعم تقنية المعلومات، مدير تقنية المعلومات، حلول التكنولوجيا التشغيلية Senior Team Leader, Vendor Management, RVR: قائد فريق أول، إدارة المُورّدين، مُراجعة المُورّدين بالتجزئة

قائد فريق أول، إدارة المُورّدين، مُراجعة المُورّدين بالتجزئة OTR Manager: مدير فريق التحقيقات و الاستجابة التشغيلية

مدير فريق التحقيقات و الاستجابة التشغيلية Data Center Logistics Specialist, InfraOps: أخصائي لوجستيات مركز البيانات، البنية التحتية و العمليات

المُستويات المهنية:

تتنوع الوظائف المُعلنة لتشمل مُختلف المُستويات المهنية، منها:

وظائف لـِـ لخريجين الجدد

وظائف لـِـ لذوي الخبرة

وظائف إدارية عليا

انضم إلى أمازون و انطلق في رحلة النجاح!

للتقديم على الوظائف الشاغرة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـِـ أمازون: [إضغط هنا]

تعتبر هذه الوظائف فرصة رائعة للمشاركة في تطوير التكنولوجيا والمساهمة في مشاريع عالمية. لا تفوت الفرصة وقدم الآن للحصول على فرصة للعمل في أمازون.