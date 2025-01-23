“صحفيين في الصف الثالث!” الطريقي ينفجر بسبب أخبار مشكلة نيمار مع إدارة الهلال ورحيله

شهدت الساحة الرياضية موجة من الجدل بعدما انفجر الإعلامي الرياضي سعود الطريقي في وجه بعض الصحفيين على خلفية الأنباء التي تتحدث عن خلافات بين نيمار وإدارة الهلال بشأن رحيله. الطريقي لم يتردد في توجيه انتقادات حادة لأولئك الذين روجوا لتلك الأخبار، مؤكدًا أنها غير دقيقة وتفتقر إلى المهنية. في هذا المقال، نتعرف على تفاصيل التصريحات المثيرة للطريقي وكيف تفاعلت وسائل الإعلام مع تلك الأزمة.

كتب محمد سعد – خرج الناقد الرياضي السعودي السيد صالح الطريقي ليرد ويفتح النار على الصحفيين بعد نشر خبر رفض البرازيلي نيمار التنازل عن 254 مليون ريال سعودي للرحيل عن الهلال السعودي وقال:

“سأل طالب بالصف الثالث ابتدائي، إن كان عقد “نيمار” 90 مليون يورو بالسنة، وبقي له رواتب 6 أشهر، فكم يتبقى له عند الهلال؟، أجاب : 45 مليون يورو، ويعادل بالريال 176 مليون تقريبا”.

وأضاف وقال: “تنويه لبعض الناس، من يقدم لكم مثل هذه الأخبار، لا يحترم عقولكم ويعتقد أنكم أغبياء تصدقون أي شيء، دوكم”.

قد تثير تصريحات الطريقي المزيد من الجدل بين الصحفيين والمشجعين، خاصة في ظل التوترات المحيطة بمستقبل نيمار مع الهلال. من المتوقع أن تستمر هذه القضية في جذب الاهتمام الإعلامي، سواء كانت صحيحة أو مجرد شائعات.