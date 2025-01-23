مختص عقاري سعودي يكشف الفرق بين شقق الدوبلكس والتاون هاوس في السعودية

في ظل ازدهار سوق العقارات في السعودية، أصبح العديد من المستثمرين والمشترين يبحثون عن تفاصيل دقيقة حول أنواع الوحدات السكنية المتاحة. في هذا السياق، كشف مختص عقاري سعودي عن الفرق بين شقق الدوبلكس والتاون هاوس، مع التركيز على المزايا والعيوب الخاصة بكل منهما. إذا كنت تفكر في شراء أو الاستثمار في أحد هذه الأنواع من العقارات، فهذا المقال يقدم لك معلومات هامة لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

كتب محمد سعد – خرج المختص والمهتم بالشأن العقاري السيد مطر الشمري ليكشف عن الفروقات بين الدوبلكس والتاون هاوس في السعودية وقال عبر قناة السعودية:

“الفيلا تكون دائما بسور مستقل، أما الدوبلكس تكون وحدتين متلاصقتين، والتاون هاوس يكون أصغر منه من حيث التصميم، تغيرت الآن طريقة تصميم الأدوار”.

وأضاف وقال: “من المهم أن يكون هناك منازل لمحدودي الدخل بدون هذه الاكسسوارات وينقص من سعرها، يجب أن يكون هناك فئات وكل فئة يكون لها سعر محدد حتى تتناسب مع الجميع”.

يظل اختيار نوع الوحدة السكنية المناسب أمرًا يعتمد على احتياجاتك الشخصية ومتطلباتك، سواء كنت تفضل المساحات الواسعة أو الخصوصية التامة. استشر مختصين عقاريين واطلع على الخيارات المتاحة في السوق السعودي لتجد الأنسب لك.