الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 22 وظيفة شاغرة: انضم إلى مشروع تطوير العلا!

في خطوة هامة نحو تطوير محافظة العلا، أعلنت الهيئة الملكية عن توفر 22 وظيفة شاغرة ضمن مشاريعها الطموحة لتنمية المنطقة. هذه الوظائف تفتح المجال للمحترفين للعمل في بيئة إبداعية ومبتكرة ضمن المشروع الذي يهدف إلى تحويل العلا إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية. إذا كنت ترغب في أن تكون جزءًا من هذا المشروع الكبير، فهذه فرصتك الآن!

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر 22 وظيفة شاغرة في مُختلف التخصصات الإدارية و المالية و التقنية و الهندسية، و ذلك في مُدن الرياض و العلا. و تُعدّ هذه الفرصة مثالية لمن يرغب في الانضمام إلى جهة حكومية رائدة و المُساهمة في تطوير محافظة العلا و تَعزيز مَكانتها كـِـ وجهة سياحية و ثقافية عالمية.

فرص العمل المتاحة:

تُغطي الوظائف الشاغرة مجموعة واسعة من المجالات، منها:

البحث و التطوير : أخصائي أبحاث زراعية، رئيس الدراسات الاجتماعية و البحوث.

: أخصائي أبحاث زراعية، رئيس الدراسات الاجتماعية و البحوث. التدخلات الاجتماعية : مدير التدخلات الاجتماعية، مدير أول لـِـ لتدخلات الاجتماعية.

: مدير التدخلات الاجتماعية، مدير أول لـِـ لتدخلات الاجتماعية. إدارة الأزمات : أخصائي إدارة الأزمات.

: أخصائي إدارة الأزمات. الحوكمة : أخصائي الحوكمة الداخلية.

: أخصائي الحوكمة الداخلية. الإغاثة الإنسانية : مسؤول الإغاثة الإنسانية.

: مسؤول الإغاثة الإنسانية. السياحة : مدير تجربة السياحة المُحسّنة.

: مدير تجربة السياحة المُحسّنة. إدارة المحميات الطبيعية : أخصائي أول إدارة عمليات المحميات الطبيعية.

: أخصائي أول إدارة عمليات المحميات الطبيعية. التخطيط و الأداء : مسؤول التخطيط و الأداء.

: مسؤول التخطيط و الأداء. تقييم جودة الحياة : مدير تقييم جودة الحياة.

: مدير تقييم جودة الحياة. التطوير : مدير التطوير.

: مدير التطوير. الأمن السيبراني : مدير مخاطر الأمن السيبراني.

: مدير مخاطر الأمن السيبراني. تنسيق المجلس الاستشاري : أخصائي أول تنسيق المجلس الاستشاري.

: أخصائي أول تنسيق المجلس الاستشاري. التأثير الاجتماعي : مدير التقييم و التأثير الاجتماعي.

: مدير التقييم و التأثير الاجتماعي. الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : مدير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

: مدير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. السياسة الاجتماعية : مدير السياسة الاجتماعية.

: مدير السياسة الاجتماعية. إدارة علاقات العقارات: مدير أول لـِـ إدارة علاقات العقارات.

التخصصات المستهدفة:

الإدارة العامة و إدارة الأعمال

إدارة السياحة و إدارة الضيافة

إدارة المخاطر و سلاسل الإمداد

الاقتصاد و العقارات و المالية

الاستثمار و التسويق و الاتصالات

العمل الاجتماعي و الزراعة

العلوم و عِلم الوراثة

الأمن السيبراني و علوم الحاسب و تقنية المعلومات

هندسة البناء و الهندسة الزراعية

أو ما يُعادلها

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للتقديم على الوظائف الشاغرة، يُرجى زيارة موقع الهيئة عبر الرابط التالي: [إضغط هنا]

تُعد هذه الوظائف فرصة ذهبية للانضمام إلى فريق عمل مميز والمساهمة في تطوير العلا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة. قدم الآن للانضمام إلى هذا المشروع الرائد.