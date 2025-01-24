هيئة التأمين تعلن عن 9 وظائف شاغرة في الرياض: انضم إلى فريق تنظيم قطاع التأمين!

أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن توفر 9 وظائف شاغرة في الرياض ضمن فريق عملها المسؤول عن تنظيم قطاع التأمين. هذه الوظائف تتيح الفرصة للمحترفين والمختصين في المجال للانضمام إلى واحدة من الهيئات الحيوية التي تساهم في تعزيز القطاع التأميني في المملكة. إذا كنت ترغب في أن تكون جزءًا من هذا القطاع الحيوي، فتأكد من التقديم لهذه الفرص الآن.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن توفر 9 وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات الإدارية و القانونية و الإعلامية، و ذلك في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. و تُعدّ هذه الفرصة مثالية لمن يرغب في الانضمام إلى جهة حكومية رائدة و المُساهمة في تنظيم و تطوير قطاع التأمين في المملكة.

الوظائف المُتاحة:

تُغطي الوظائف الشاغرة مجموعة واسعة من المجالات، منها:

الإدارة : أخصائي إداري.

: أخصائي إداري. المراجعة الداخلية : مُستشار المراجعة الداخلية.

: مُستشار المراجعة الداخلية. القانون و اللوائح و السياسات : أخصائي القوانين و اللوائح و السياسات أول، أخصائي التنفيذ القانوني، أخصائي تنفيذ قانوني أول.

: أخصائي القوانين و اللوائح و السياسات أول، أخصائي التنفيذ القانوني، أخصائي تنفيذ قانوني أول. العلاقات العامة : مدير شعبة العلاقات العامة، أخصائي علاقات عامة.

: مدير شعبة العلاقات العامة، أخصائي علاقات عامة. المُحتوى: مدير شعبة المحتوى، أخصائي مُحتوى.

التخصصات المطلوبة:

إدارة الأعمال و الإدارة المكتبية

السكرتارية التنفيذية

العلاقات العامة و الإعلام

الاستراتيجيات

القانون

المحاسبة و المالية

أو ما يُعادلها

انضم إلى فريق “هيئة التأمين”!

للتقديم على الوظائف الشاغرة، يُرجى زيارة موقع الهيئة عبر الرابط التالي: [إضغط هنا]

تُعد هذه الوظائف فرصة مثالية للانضمام إلى هيئة التأمين والمشاركة في تنظيم القطاع التأميني في السعودية. قدّم الآن ولا تفوت هذه الفرصة للمساهمة في تطوير هذا المجال.