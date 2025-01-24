فوز هستيري في “هوفنهايم ضد توتنهام”: نتيجة مباراة توتنهام وهوفنهايم اليوم في الدوري الأوروبي

شهدت مباراة اليوم بين هوفنهايم وتوتنهام في الدوري الأوروبي نتيجة مثيرة وغير متوقعة، حيث حقق الفريق الألماني فوزًا هائلًا على الفريق الإنجليزي في مباراة كانت مليئة بالإثارة والتقلبات. المباراة كانت محط أنظار جماهير الفريقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على تويتر، حيث تبادل المشجعون لحظات المباراة الحاسمة. في هذا المقال، نعرض لك تفاصيل النتيجة والأحداث البارزة في اللقاء.

كتب محمد سعد – نتيجة مباراة توتنهام وهوفنهايم اليوم، مباراة تجمع بين فريقين يواجهان تحديات محلية غير متوقعة، يستضيف فريق هوفنهايم نظيره توتنهام هوتسبير في ملعب “بري زيرو أرينا” في سينسهايم مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الأوروبي. المباراة تمثل فرصة حاسمة لكلا الفريقين لاستعادة الثقة وسط نتائج سيئة محليًا وأوروبيًا، ويدخل توتنهام المباراة في ظل ضغوط كبيرة على المدرب أنجي بوستيكوغلو، حيث يعاني الفريق من تراجع كبير في الأداء والنتائج. يحتل توتنهام حاليًا المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته أمام إيفرتون في جولة الدوري الأخيرة، وهو ما يزيد من احتمالية انخراطه في صراع الهبوط إذا استمرت هذه السلسلة السلبية.

نتيجة مباراة توتنهام وهوفنهايم اليوم

السبيرز توتنهام ينجح في الفوز علي حساب نادي هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء كان قوي للغاية، وسجل الأهداف للفريق كلا من ماديسون هدف ، وسون هيونغ مين هدفين.

من بين آخر 10 مباريات خاضها توتنهام في الدوري الإنجليزي، حقق الفريق فوزًا وحيدًا كان ضد ساوثهامبتون متذيل الترتيب. ورغم ذلك، يبدو أن الفريق يُظهر وجهًا مختلفًا في المسابقات الكأسية، حيث تمكن من إقصاء مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الرابطة، إضافة إلى فوزه على تاموورث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

على الصعيد الأوروبي، يعاني توتنهام من سلسلة من النتائج السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري الأوروبي، وهي أطول سلسلة له منذ سبع سنوات. وتراجع الفريق إلى المركز التاسع في ترتيب المجموعة، ويحتاج إلى أربعة نقاط من المباراتين المتبقيتين لضمان التأهل إلى دور الثمانية.

يدخل توتنهام المباراة بدون عدد من العناصر الأساسية. في مركز حراسة المرمى، سيغيب جيولييلمو فيكاريو للإصابة، بينما لم يُسجل الحارس البديل أنتونين كينسكي في القائمة الأوروبية. من المتوقع أن يحرس المرمى الحارس الشاب براندون أوستن، الذي سيشارك للمرة الثانية مع الفريق.

كما يفتقد الفريق لجهود ميكي فان دي فين وكريستيان روميرو في خط الدفاع بسبب الإصابة، مع احتمالية استمرار غياب دومينيك سولانكي وبرينان جونسون. رغم ذلك، يرحب الفريق بعودة بن ديفيز، الذي قد يساعد في تقوية الدفاع.

على الجانب الآخر، يبدو أن هوفنهايم قد بدأ في تحسين أدائه قليلاً بعد سلسلة من النتائج السلبية. الفريق خرج من دوامة تسع مباريات دون فوز في البوندسليغا، بعد انتصاره الأخير على هولشتاين كيل بنتيجة 3-1 في مباراة صراع الهبوط، مما رفعه إلى المركز الخامس عشر.

ورغم تعثره الكبير محليًا، يحتفظ هوفنهايم بسجل جيد في الدوري الأوروبي على أرضه هذا الموسم. حقق الفريق 83% من نقاطه في هذه المسابقة على ملعبه، ويأمل أن يواصل الاستفادة من هذا السجل الإيجابي أمام توتنهام.

يعاني المدرب كريستيان إيلزر من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين. Gift Orban وErencan Yardimci غير مسجلين في القائمة الأوروبية، بينما يغيب كل من أوزان كاباك، فلوريان غريليتش، غريشا برومل، وإيلاس بيبو بسبب الإصابة.

رغم هذه الغيابات، يعتمد الفريق على تألق آدم هلوشيك، الذي سجل هدفين في المباراة الأخيرة، وأندريه كراماريتش، الذي رفع رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري. يأمل كراماريتش في افتتاح رصيده التهديفي الأوروبي هذا الموسم خلال هذه المباراة.

مواجهة تاريخية غير متكافئة

يملك كلا الفريقين تاريخًا متواضعًا في مواجهاتهما ضد فرق من بلد الفريق الآخر. توتنهام لم يحقق نتائج قوية على الأراضي الألمانية في السابق، إذ لم يفز سوى مرة واحدة في آخر ست زيارات. أما هوفنهايم، فقد خسر جميع مبارياته السابقة ضد الفرق الإنجليزية، بما في ذلك مواجهاته ضد ليفربول ومانشستر سيتي.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيلة هوفنهايم المحتملة: باومان – جندري، آرثر تشافيز، أكبوجوما، براز – بيشوف، ستاخ – كاديرابيك، كراماريتش، هلوشيك – مورستدت.

تشكيلة توتنهام المحتملة: أوستن – بيدرو بورو، دراجوسين، بن ديفيز، آرتشي جراي – بنتانكور، بيرجفال، كولوسيفسكي – ريتشارليسون، لانكشير، مور.

نتيجة اليوم تؤكد مرة أخرى على المفاجآت التي قد تحملها مباريات الدوري الأوروبي، مما يجعل التوقعات صعبة في مثل هذه البطولات. تابعوا المزيد من المباريات المثيرة في البطولة الأوروبية.