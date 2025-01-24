السعودية تمنح هذه الطفلة الجنسية مدى الحياة: لن تصدق من هي؟

في خطوة إنسانية غير مسبوقة، قررت المملكة العربية السعودية منح الجنسية السعودية لطفلة صغيرة، وهو قرار أثار العديد من التساؤلات والإعجاب. القرار جاء كجزء من مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم الرحمة والتعاطف في المجتمع، لكن القصة وراء هذه الطفلة تحمل تفاصيل مثيرة لا يمكن التنبؤ بها. من هي هذه الطفلة؟ وكيف أثارت اهتمام السلطات السعودية؟

كتب محمد سعد – في مفاجأة سعيدة قد قامت الحكومة السعودية بمنح الجنسية لهذه الطفلة السورية تسنيم القصاب البالغة من العمر 13 عاماً فقط وهي لاعبة رياضة المواي تاي المُلاكمة التايلندية نقغذظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وهذا وتسعي المملكة العربية السعودية إلى الاستثمار الضخم في هذه الموهبة الصغيره الناشئة من أجل أن تكون جاهزة للمنافسة في البطولات القارية والدولية القادمة الخاصة بهذه الرياضة داخل المملكة العربية السعودية ، وتم تجنيس 8 من اللاعبين والعديد من اللاعبين في رياضات مختلفة خلال الفترة الماضية.

وقد ذكرت وسائل إعلام سعودية موثوقة أن الموافقة على هذا التجنيس جاء بأوامر ملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز بحسب قوانين الجنسية السعودية.

وتعمل السعودية على تجنيس المواهب والقدرات والرياضيين واستقطاب مختلف القدارت في عدة مجالات منها الرياضة بمختلف أنواعها والفن والمبدعين .

هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بالقيم الإنسانية والتضامن الاجتماعي، وتفتح بابًا للتفكير في المزيد من المبادرات التي تدعم الأطفال والمجتمعات المحتاجة. تابعوا المزيد من التفاصيل حول هذه القصة