عاجل: الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس سيء وأمطار غزيرة حتى هذا الموعد وتعليق الدراسة للطلاب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من طقس غير مستقر يشمل أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة على عدة مناطق بالمملكة. هذا التحذير يأتي في وقت تشهد فيه بعض المدن تقلبات جوية قد تؤثر على الحياة اليومية. كما أعلنت الوزارة تعليق الدراسة للطلاب في بعض المناطق حفاظًا على سلامتهم. في هذا المقال، نستعرض التفاصيل الكاملة للتحذير وموعد انتهاء الحالة الجوية.

كتب محمد سعد – تُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية للأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى تزايُد تأثُّر عُموم الأجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية مُنتصف الأسبوع، بتدفُّق كميات أكبر من الرطوبة المدارية؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شدة ومساحة التقلبات الجوية لتصبح الأمطار أكثر غزارة وشمولية صفدزض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وبالرغم من التراجع الكبير على فرص الأمطار مطلع الأسبوع، إلا أن هذه الفُرص سترتفع مُجددًا وبشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الاثنين، بحيث تتكاثر السحب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتهطل زخات من الأمطار، وتُصبح أكثر شدة وغزارة وشمولية يوم الثلاثاء وتترافق بحدوث البرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد؛ وفق موقع “طقس العرب”.

وتُشير التوقُّعات إلى عودة تراجع فرص الأمطار عن المنطقة اعتبارًا من يوم الأربعاء، مع بقاء الفرصة واردة لظهور كميات محدودة من السحب الركامية وهطول زخات محلية من الأمطار، والله أعلم.

تعليق الدراسة بمدارس المملكة لمدة ثلاث أيام

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن أنه سيتم تعليق الدراسة الحضورية بمختلف مدارس المملكة لمدة ثلاث أيام وذلك بعد دوام الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، لتكون الإجازة الخميس والجمعة والسبت وهي أول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام ليعود الطلاب للدوام الدراسي الحضوري من جديد يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024.

قرارات عاجلة لوزارة التعليم السعودي

كما أعلنت وزارة التعليم السعودي عن مجموعة من القرارات العاجلة بمختلف المدارس السعودية وتطبق على مختلف المراحل وهي:

تبدأ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل الأحد القادم الموافق 26 من ربيع الأول 1446، والموافق 29 سبتمبر 2024.

أعلنت الوزارة عن منع بيع العديد من الأصناف الغذائية في المقاصف المدرسية حرصاً على صحة الطلاب.

من أبرز المنتجات الممنوعة داخل المقصف المدرسي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية والشاي البارد والعصائر التي تحتوي على ألوان صناعية والأيس كريم.

ثم نوهت الوزارة على أنه مسموح ببيع الشاي والقهوة في المقاصف المدرسية في مقاصف المرحلة الثانوية فقط.

حذرت الوزارة من أنه سيتم خلال الأيام القادمة معرفة كافة أسماء المدارس الأكثر مضاربة بين الطلاب وعمل تقارير رسمية

سوف تقوم الوزارة باتخاذ الحلول اللازمة لحل مشكلات المدارس بمختلف المدن السعودية.

حالات تعليق الدراسة بالمملكة

كشفت وزارة التعليم عن أنها تسعي في المقام الأول للحفاظ على سلامة الطلاب لذلك يستوجب تعليق الدراسة فوراً في العديد من الحالات ومنها:

حالات الأمطار الغزيرة.

تفشي مرض معدي بين الطلاب.

الزيارات الرسمية للمملكة.

الأحداث العالمية.

انقطاع الكهرباء أو المياه عن المبني المدرسي.

انهيار أو حريق بالمبني المدرسي.

تُهيب الأرصاد بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة في ظل هذه الظروف الجوية. يمكن متابعة آخر التحديثات على مواقع الأرصاد الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة