تحذيرات عاجلة: سيول وضباب كثيف وارتفاع أمواج في بعض مناطق المملكة

أصدرت الجهات المختصة تحذيرات عاجلة بشأن توقعات الطقس في المملكة، حيث من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق لموجة من السيول والضباب الكثيف، بالإضافة إلى ارتفاع في مستوى الأمواج. تزامناً مع هذه الظروف الجوية، دعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأماكن المعرضة لتجمع المياه.

كتب محمد سعد – شدد المركز الوطني للأرصاد لهجة التحذير الموجهة إلى سكان المملكة العربية السعودية بسبب عدم استقرار الحالة الجوية في غالبية مناطقها؛ ذلك بالأخص تلك التي تتعرض إلى رياح عنيفة تتجاوز سرعتها 45 كم/ ساعة مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة فيها.

أما هذه المناطق فهي الباحة، عسير، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، الحدود الشمالية، جازان، المنطقة الشرقية وتبوك وهي أيضًا ما استقبلت تحذير آخر بسبب الحالة المطرية التي تصل إلى جريان السيول في معظم أوقات اليوم.

تمت متابعة بيان حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 وهو ما ورد فيه أن الضباب الكثيف يتكون في أغلب المناطق التي سبق ذكرها بالإضافة إلى تبوك والجوف، هذا بالإضافة إلى تحذير خاص إلى رواد البحر بسبب ارتفاع الأمواج بأكثر من 2.5 م.

بينما ورد التحذير المعتاد خلال تلك الفترة الشتوية وهو من درجات الحرارة التي تتراجع كل يوم تلو الآخر على النحو الآتي:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة الكبرى الرياض 8 20 جدة 21 28 مكة المكرمة 20 30 المدينة المنورة 14 24 نجران 9 22 تبوك 4 17 أبها 9 18

تؤكد الجهات المعنية أن هذه التحذيرات تأتي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ويجب على الجميع متابعة التقارير الجوية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمان الشخصي.