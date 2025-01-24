الضمان الاجتماعي في المملكة يعلن عن دعم شهري جديد لمستفيدي الفئات المستهدفة

أعلن الضمان الاجتماعي في المملكة عن إضافة دعم شهري جديد لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث سيتم إضافة مبلغ الدعم الأصلي إلى المستحقين من الفئات المحددة. هذا القرار يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأشد احتياجاً في المجتمع وتعزيز الرعاية الاجتماعية خلال الفترة القادمة.

كتب محمد سعد – يوجد العديد من برامج الدعم في المملكة، ولكن يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي يستفيد منها مجموعة كبيرة من المواطنين، ولكن الجديد هو إضافة دعم جديد لهؤلاء الفئات التي تستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي، ومنذ الإعلان عن هذا الدعم يرغب الجميع معرفة نوع هذا الدعم، وكيفية الحصول عليها، وهل يوجد شروط من أجله أم لا؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه سويًا في السطور القادمة . ذدلقح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

دعم شهري جديد لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت الحكومة السعودية عن دعم شهري جديد من أجل مساعدة المواطنين وتخفيف العبء عليهم، والهدف من ذلك هو تحسين مستوى المعيشة وعلى وجه الخصوص الفئات الأكثر احتياجًا، مع العلم أن هذا الدعم هو عبارة عن توفير حليب الأطفال الرضع الذين هم أقل من عامين، ويرجع سبب تركيز الدعم في حليب الأطفال هو ارتفاع سعر الحليب بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بصفة عامة.

ونظرًا لأهمية هذا الحليب بالنسبة للأطفال منح الضمان الاجتماعي الأسر المحتاجة 8 علب بشكل شهري، حيث يصل حجم كل علبة نحو 400 جرام، وبمجرد توفير هذا الحليب نكون قد وفرنا لهم أهم عبء كانوا يفكرون فيه.

شروط الحصول على دعم حليب الأطفال

بعد الاطلاع على الدعم الجديد الذي أعلنت عنه الضمان الاجتماعي، حيث نال هذا الدعم إعجاب الملايين من المستفيدين بصفة عامة، كما حقق نسبة إقبال شديدة أيضًا، ولكن أكد الضمان على ضرورة توافر بعض الشروط الهامة من أجل القدرة على الحصول على هذا الدعم، وتتمثل الشروط في:

من أجل الحصول على هذا الدعم لابد أن يكون صاحب الطلب من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

كما يجب أن يكون لديها بطاقة الضمان سارية المفعول.

لابد أن تقوم الأب بتسجيل عدد الأطفال الرضع الذين يستحقون الحصول على دعم الحليب.

لابد أن يكون الطفل أقل من عامين لكي يستحق الحصول على دعم الحليب.

عدم تجاوز عدد العبوات عن 8 عبوات شهريًا وأن تكون حجم العبوة الواحدة نحو 400 جرام فقط.

كما يجب أن لا يزيد سعر العبوة الواحدة عن 23 ريال سعودي.

يجب على الأم تقديم جميع المستندات المطلوبة منك مثل الهوية الوطنية، وكذلك شهادة الميلاد الخاصة بالطفل الذي يحصل على الحليب.

كما يجب تقديم ما يثبت حالة الأم سواء كانت مطلقة، أو تقديم شهادة الوفاة وذلك في حالة إذا كانت أرملة.

خطوات التقديم على دعم الحليب لمستفيدي الضمان

بعد الاطلاع على أهم الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على دعم الحليب، يوجد طريقتان من أجل الحصول على هذا الدعم والطريقة الأولى هي، التوجه إلى أقرب فرع لك من فروع صيدليات دواء التي توجد في جميع أنحاء المملكة، ومن أجل التحقق من هوية الشخص الذي يقوم بالصرف، يتم إرسال رسالة له على رقم الهاتف المسجل في الضمان الاجتماعي، ويجب على الأب إدخال رمز التحقق المرسل لك، ثم يجب الضغط على صرف الحليب المدعم.

أما بالنسبة للطريقة الثانية يمكنك الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية من هنا، ثم يجب اتباع الخطوات المطلوبة، وكتابة جميع البيانات بشرط أن تكون بشكل دقيق وصحيح، مع العلم أن هذه المبادرة جاءت من ضمن أهداف ورؤية المملكة 2030.

هل الضمان يشمل حليب الأطفال؟

نعم أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدعم الجديد الذي جاء على دعم الضمان الاجتماعي هو دهم حليب الأطفال، مع العلم أنه مخصص للأطفال من عمر سنتين فيما أقل.

كم مبلغ دعم الحليب في الضمان الاجتماعي؟

دعم الحليب الخاص بالضمان الاجتماعي هو دعم تصل نسبته إلى 50% من قيمة السعر الأساسي، مع العلم أن كل طفل لديه الحق أن يحصل على 8 علب حليب بحجم كل عبوة يصل إلى 400 جرام للعبوة الواحدة.

كم عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية؟

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أكبر برامج الدعم في المملكة، حيث يستفيد منه عدد كبير جدًا حيث وصل إلى 48.510 ألف مواطن مستفيد.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود المملكة المستمرة لتحسين مستوى حياة المواطنين وتقديم المساعدات التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المحتاجة، مع التأكيد على ضرورة تحديث البيانات للاستفادة من هذا الدعم.