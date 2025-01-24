وزارة الداخلية السعودية تُعلن عن تجديد الإقامة دون رسوم للوافدين في هذه الفئات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسمياً عن قرار جديد يسمح بتجديد الإقامة دون رسوم للمقيمين في المملكة من بعض الفئات المحددة. هذا القرار يأتي في إطار حرص المملكة على دعم الوافدين وتحقيق التيسير عليهم، خاصة في ظل الظروف الحالية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستهدفة.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية تجديد الإقامة دون رسوم لهؤلاء من الوافدين المقيمين في المملكة، مع العلم أن تجديد الإقامة من أهم الأمور التي يجب على الجميع القيام بها وذلك من أجل عدم الحاجة إلى دفع أي غرامة مالية، والهدف من هذا الخبر هو أن تسهيل الإجراءات تكون بشكل قانوني، وجذب أكبر عدد من الوافدين الأجانب، تابع معنا لكي تتعرف هل أنت منهم أم لا؟ . بيشخج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

تجديد الإقامة في السعودية دون رسوم لهؤلاء الوافدين

حددت الجوازات السعودية عن بعض الوافدين الذين يمكنهم تجديد الإقامة بدون رسوم، وذلك من أجل تخفيف الضغوط المالية على هؤلاء كما أن عملية التجديد تتم بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد عليهم، كما أن هذه المنصة تعتبر من أكبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين أيضًا، وإليكم الفئات المستثناة من الرسوم:

جميع الزوجات الأجانب المتزوجين من مواطنين سعوديين.

جميع الأشخاص الذين يحملون جواز سفر الدبلوماسية.

وكذلك الطلاب الوافدين الذين يمتلكون تأشيرات خاصة بالدراسة داخل المملكة.

المتقاعدين من المؤسسات الحكومية العامة.

وكذلك العاملون في القطاع الزراعي.

الوافدين من أجل التدريب في المنشآت أمنية سعودية.

ومن أجل تطبيق هذا القرار عليهم لابد من أن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول.

كما يجب الالتزام بمدة التجديد التي تحددها الوزارة.

خطوات تجديد الإقامة دون رسوم من أبشر

بعد الاطلاع على الفئات يجوز لهم تجديد الإقامة بدون دفع أي رسوم، مع العلم أن الوزارة أكدت على الجميع أن تتم عملية التجديد من خلال منصة أبشر، وتتمثل الخطوات في الآتي:

في بداية الأمر يجب على الفرد الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة أبشر.

ثم الضغط على تسجيل دخول ويقوم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم ورقم المرور الخاص به.

كما يجب عليك كتابة رقم الهوية الخاصة بالوافد.

سوف تظهر أمامك قائمة الخدمات المتاحة عليك اختيار خدمة الجوازات ومنها تجديد الجواز.

ثم عليك قراءة الأحكام والشروط الموجودة أمامك.

بعد ذلك عليك كتابة جميع البيانات الشخصية في الأماكن المحددة لها.

عليك الموافقة على مدة التجديد، وفي النهاية عليك الضغط على تقديم الطلب.

ما هي رسوم تجديد الإقامة؟

تختلف رسوم تجديد الإقامة من شخص إلى على حسب وظيفته التي يعمل فيها وكذلك على حسب عدد سنوات التقديم، ولكن في معظم الأوقات تصل رسوم التجديد نحو 650 ريال سعودي، وفي حالة تجديد الإقامة لزوجة المقيم يتم دفع رسوم تصل إلى 400 ريال سعودي في حالة التجديد لمدة سنة، أما في حالة التجديد لمدة سنتين يتم دفع رسوم تصل إلى 800 ريال سعودي.

هل يمكن تجديد الإقامة بدون كفيل؟

نعم يمكن ذلك في حالة عدم حصول الوافد على راتبه الشهري لمدة ثلاث شهور متصلة، عدم موافقة الكفيل على التجديد، وعدم الموافقة على إصدار رخصة العمل، إذا تعرض العامل على أي شكل من أشكال الإهانة.

كم فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في السعودية؟

بعد انتهاء الإقامة يتم منح فترة سماح تصل إلى 90 يوم وفي حالة عدم الاستجابة والتجديد في هذه الفترة يتم دفع غرامة مالية كبيرة في حالة عدم الاستجابة للمرة الأولى، وفي حالة تكرار عدم التجديد يتم دفع الغرامة والترحيل من المملكة بشكل نهائي.

تعتبر هذه الخطوة من الوزارة جزءاً من السياسات الداعمة للمقيمين، وتدعو الوزارة الوافدين من الفئات المستفيدة إلى تحديث بياناتهم لضمان استفادتهم من هذا القرار الذي يسهم في تسهيل إجراءات الإقامة.