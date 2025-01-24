بدل غلاء المعيشة يعود لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بدءاً من فبراير 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عودة صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من فبراير 2025. هذا القرار يشمل فئات معينة من المستحقين، بهدف مساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية ورفع مستوى الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجاً.

كتب محمد سعد – قامت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بتوضيح حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة بأوامر ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وخاصة أن جميع المستفيدين يبحثون عن الحقيقة، حيث قامت العديد من المواقع بتداول تلك الأخبار والجميع يحلم في أن تكون صحيحة ولذلك ينتظرون صرف الدعم للدفع القادمة من أجل التحقق، الجدير بالذكر هو أنه منذ طرح برنامج بدل الضمان المطور وقد تم وقف بدل غلاء المعيشة بالتحديد منذ عام 2020 وسوف نتعرف على التفاصيل بالكامل في السطور التالية . ذغيذي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عودة صرف بدل غلاء المعيشة بأوامر ملكية لمستفيدي الضمان

انتشرت العديد من الأخبار حول عودة صرف بدل غلاء المعيشة مرة أخرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، الجدير بالذكر هو أن وزارة الموارد البشرية قد قامت بإطلاق دعم الضمان المطور منذ عام 2020 وبناءً عليه تم وقف المساعدات المقطوعة منذ ذلك الحين، إلا أن الأخبار تؤكد بعودتها مرة أخرى مما جعل وزارة الموارد البشرية تقوم بنفي الأمر مؤكدة على أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة، وأن برنامج دعم الضمان الاجتماعي هو البرنامج الذي يتم العمل به في الوقت الراهن ويصل إلى عدد كبير من الأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط الدعم.

موعد صرف دعم الضمان المطور دفعة فبراير 2025

كما قامت وزارة الموارد البشرية أيضا بالإشارة إلى أن موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور سوف يتم تغييره الدفعة القادمة والتي من المقرر صرفها في الأول من فبراير إلا أنه سوف يصادف السبت والذي يعتبر عطلة رسمية في كافة أنحاء المملكة وقطاعاتها الحكومية المختلفة، وبناءً عليه سوف يتم تغيير موعد نزول الضمان المطور ليكون يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 ويستطيع المستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية في صباح هذا اليوم من مختلف فروع البنوك المتواجدة في كافة مدن المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن أهلية دفعة 38 من الضمان

كما يمكنكم أيضا الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور والتعرف على موعد نزول المستحقات المالية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يرجى التوجه إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

تسجيل الدخول مع تعبئة البيانات المطلوبة أو استخدام النفاذ الوطني للدخول.

يجب عليك الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الأهلية.

بعد تعبئة البيانات المطلوبة يجب عليك الضغط على استعلام حتى يتم اظهار كافة النتائج الخاصة بالأهلية وموعد صرف الدفعة.

متى ينزل بدل غلاء المعيشة للضمان؟

لن يتم صرف بدل غلاء المعيشة مرة أخرى في المملكة العربية السعودية ولكن ما يتم صرفه هو دعم الضمان الاجتماعي المطور والذي يتم إيداعه في اليوم الأول من الشهر الميلادي ولا يتم تغييره إلا في ظروف محددة.

هل صحيح رجوع بدل غلاء المعيشة؟

لا صحة لما يتم تداوله من أنباء حول عودة بدل غلاء المعيشة مرة أخرى إلى مستفيدي الضمان المطور ولكنه قد تم وقفها منذ طرح برنامج الضمان الاجتماعي عام 2020.

كيف أقدم على بدل غلاء المعيشة؟

لم يعد يتم العمل ببرنامج بدل غلاء المعيشة في السعودية ولكن برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور ويمكنكم التقديم به من خلال الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الدعم المستمر للأسر المحتاجة، مع التأكيد على ضرورة تحديث البيانات لضمان استفادة المستحقين من هذا البدل.