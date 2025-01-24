قفزة كبيرة في سعر الذهب: عيار 21 يسجل ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الخميس في السعودية

شهد سعر الذهب في المملكة اليوم الخميس ارتفاعاً مفاجئاً، حيث قفز سعر عيار 21 بشكل ملحوظ، مما أثار حالة من الترقب في أسواق الذهب المحلية. هذا الارتفاع يأتي في وقت حساس، مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

كتب محمد سعد – ازداد البحث عن سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية والذي يهتم بمعرفته فئة كبيرة من الأشخاص لمعرفة آخر التطورات به، وقد تبين من تعاملات اليوم 9 يناير 2025 أن هناك زيادة كبيرة في سعر جرام الذهب عيار ألا وهو الأكثر تداولًا بين العامة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك من يسعى جاهدًا إلى معرف أسعار كافة أعيرة الذهب والسبائك أيضًا لمن يرغب في الإستثمار بشكل أفضل ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال . قطمرذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية

بناء على إعلان وزارة التجارة اليوم الخميس عن ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 9 يناير مع بداية التعاملات فإنه يجب الإشارة إلى الأسعار والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 321.99 ريال سعودي.

يبلغ سعر جرام ذهب عيار 22 حوالى 295.16 ريال سعودي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 281.74 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 241.50 ريال سعودي.

يأتي سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 187.83 ريال سعودي.

سجل سعر بيع أونصة الذهب حوالي 10,015.09 ريال سعودي.

سعر شراء أونصة الذهب يسجل 10,018.84 ريال سعودي.

اسعار الذهب في المحلات السعودية اليوم

كما تمت الإشارة أيضًا إلى أسعار الذهب في محلات الصاغة السعودية والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 للبيع مستعمل حوالي 290.12 ريال سعودي بينما شراء جديد 354.34 ريال سعودي.

يأتي سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 276.74 ريال للبيع مستعمل، بينما شراء جديد بسعر 332.46 ريال سعودي.

يبلغ سعر جرام ذهب عيار 18 حوالي 236.50 ريال للبيع مستعمل والشراء جديد بسعر 323.60 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب بالريال السعودي

تعد السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار التي تحافظ على أموالك وتحتفظ بقيمتها ومن المؤكد ارتفاعها أيضا، ولذلك تأتي اسعارها في المملكة العربية السعودية كالتالي:

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام بسعر 354.88 ريال سعودي.

تأتي سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام 846.88 ريال سعودي.

سبيكة ذهب وزن 5 جرام تأتي بسعر 1,677.63 ريال سعودي.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام حوالي 3,315.55 ريال سعودي.

بينما سبيكة ذهب وزن 20 جرام بسعر 6,587.93 ريال سعودي.

كم سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية؟

يأتي سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 280.84 ريال سعودي بينما جرام الذهب عيار 18 يأتي بسعر 240.72 ريال سعودي في حين أن جرام ذهب عيار 24 سجل سعر 320.96 ريال سعودي.

هل سعر الذهب في السعودية أرخص من مصر؟

نعم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية أرخص من مصر ومن أي دولة عربية أخرى نظرًا قيمة ضريبة القيمة المضافة لا تزيد عن 5% مما يجعل شراء الذهب من المملكة شيء مميز.

كم سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السعودية؟

سجلت سبيكة ذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية حوالي 33,568.23 ريال سعودي.

توقعات الخبراء تشير إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في التقلبات خلال الفترة القادمة، مما يحتم على المشترين متابعة السوق بشكل دقيق واتخاذ القرارات المناسبة في توقيت مناسب.