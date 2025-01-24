الموارد البشرية تكشف عن مبلغ دعم حساب المواطن بعد التعديل الأخير للعام الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبلغ دعم حساب المواطن بعد التعديل الأخير الذي تم في بداية العام الجديد. التعديلات تشمل زيادة في المبالغ المخصصة لبعض الفئات المستفيدة، وذلك بهدف رفع مستوى الدعم المالي وتحسين جودة الحياة للمواطنين المستحقين.

كتب محمد سعد – يتساءل العديد من الأشخاص عن كم مبلغ دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث قد تم الإعلان بشكل رسمي عن استمرار الدعم الإضافي إلى كافة المستفيدين، ومنذ ذلك الحين وقد كثرت الأسئلة والاستفسارات حول معرفة كم المبلغ المستحق لكل فرد من أفراد الأسرة بالإضافة إلى المبلغ الذي تحصل عليه الأسرة بالكامل بناءً على مقدار الدخل الشهري، الجدير بالذكر هو أن هناك اهتمام كبير بهذا البرنامج باعتباره برنامج دعم حكومي يتم اتخاذ القرارات الخاصة به من قبل وزارة الموارد البشرية شجضجج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مبلغ دعم حساب المواطن

بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بضرورة استمرار الدعم الإضافي لمدة عام آخر على أن ينتهي ديسمبر 2025، فإن المبلغ المستحق لكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة من حساب المواطن يأتي كالتالي:

يحصل رب الأسرة على راتب شهري بقيمة 720 ريال سعودي من حساب المواطن وكذلك الفرد المستقل.

التابع الأكبر في السن من 18 عام يحصل على راتب بقيمة 360 ريال سعودي.

بينما التابع الأقل في العمر من 18 عام فإن يحصل على راتب شهري بقيمة 215 ريال سعودي.

دعم حساب المواطن بناء على الدخل الشهري

الجدير بالذكر هو أنه قد تمت الإشارة إلى كم مبلغ دعم حساب المواطن بناءً على الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد وأفراد أسرته وهو كالتالي:

إذا كان راتب المستفيد يبدأ من 1000 ريال سعودي إلى 7700 ريال سعودي فإن المستفيد يحصل على دعم بقيمة 661 ريال سعودي.

بينما إذا كان الراتب يبدأ من 8000 ريال سعودي فإن الدخل الشهري يكون 626 ريال سعودي.

إذا بلغ راتب المستفيد حوالي 9000 ريال في الشهر فإن الراتب الشهري يكون 482 ريال سعودي.

في حال كان الدخل الشهري للمستفيد حوالي 9500 ريال سعودي فإن مبلغ الدعم يكون 410 ريال سعودي.

إذا بلغ دخل الأسرة مبلغ 10000 آلاف ريال سعودي فإن مبلغ دعم حساب المواطن يكون 366 ريال سعودي.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبلغ رب الأسرة من حساب المواطن يكون 720 ريال سعودي، بينما راتب التابع الأكبر من 18 عام فإنه يحصل على راتب 360 ريال والأقل من ذلك يحصل على 215 ريال سعودي.

كم نصيب المرأة من حساب المواطن؟

إذا كانت المرأة تشترك في حساب المواطن كمستفيد رئيسي فإنها تحصل على راتب بقيمة 720 ريال سعودي وفي حال كانت تابع فإنها تحصل على دعم بقيمة 360 ريال سعودي.

من هم الذين يستحقون حساب المواطن؟

حددت وزارة الموارد البشرية المستحقين من الدعم وهم الذين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة ومنها الجنسية السعودية بالإضافة إلى أن يكون من محدودي الدخل أو الدخل منخفض وليس لديهم أملاك.

تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الحكومة السعودية على تعزيز الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المحتاجة، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين لضمان استمرارية الحصول على الدعم.