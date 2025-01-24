الجوازات السعودية تثير الجدل بقرارات جديدة تمنع ترحيل المقيمين بعد انتهاء الإقامة

أثارت الجوازات السعودية الجدل بعد إعلانها عن قرارات جديدة تمنع ترحيل المقيمين حتى في حال انتهاء إقامتهم، مما خلق تساؤلات حول التفاصيل وراء هذا القرار وآثاره على المقيمين في المملكة. الجوازات أوضحت أن هذه القرارات جزء من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين وضمان استقرارهم.

كتب محمد سعد – أعلنت الجوازات عن قرارات تمنع المقيمين من الترحيل خارج السعودية حتى مع إنتهاء الإقامة الخاصة بهم، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بمساعدة العديد من الأشخاص الذين يلجأون إليها حتى إذا كانوا من جنسيات مختلفة، الجدير بالذكر هو أن هناك عدد كبير من المقيمين داخل المملكة ولذلك فإنهم يهتمون بمعرفة التي يتم إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة أو تجديدها مرة أخرى ولا يتم ترحيلهم في حال انتهاء إقامتهم، كما أن هناك فئات أخرى يتم ترحيلهم بشكل فوري إلى خارج المملكة ولذلك سوف نتعرف على كافة التفاصيل من خلال هذا المقال . بتعمص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرارات تمنع المقيمين من الترحيل خارج السعودية حتى مع انتهاء الإقامة

قامت الجوازات السعودية في الآونة الأخيرة بالإعلان عن عدة حالات يتم بها عدم ترحيل المقيم إلى خارج المملكة حتى إذا انتهت إقامته، وأكدت على أن هذه القرارات تأتي في إطار وقوف السعودية جنبًا إلى جنب إلى كل من يعاني من ظروف قهرية تجعله غير قادر على العودة إلى بلاده، وبناء عليه فقد تم تحديد الحالات التي يتم إعفاءها من الترحيل الفوري خارج المملكة حال انتهاء إقامتهم ومنها كالتالي:

لا يتم ترحيل الشخص الذي مازال على ذمة قضية حتى إذا انتهت إقامته فإنه لا يرحل حتى يتم البت في القضية.

إذا قام الوافد بتقديم شكوى ضد أحد الجهات الحكومية أو القطاعات الخاصة والأشخاص أيضا بأن هناك انتهاك لحقوقه داخل السعودية فلا يتم ترحيله حتى يحصل على حقوقه.

المغتربين الذين تقدموا بطلب لجوء إنساني نتيجة تعرضهم إلى الضغط والقهر داخل بلادهم أو أن هناك حروب في دولهم ولا يستطيعون العودة إليها.

حالات يتم ترحيلهم على الفور خارج السعودية

يجدر الإشارة إلى أن هناك حالات يتم ترحيلهم على الفور إلى خارج المملكة العربية السعودية ومنها كالتالي:

يتم ترحيل المقيم على الفور إذا تبين أنه يثير الشغب أو يشارك في أعمال تهدد أمن وسلامة المملكة مثل الإرهاب أو تجارة المخدرات والسلاح وغيرها.

إذا قام الوافد بمخالفة أنظمة العمل والإقامة ومن بينها أن يعمل لدى كفيل آخر غير كفيله الحالي أو ممارسة مهنة غير المصرح له بها.

تبين أن المقيم يقوم بإثارة الفتن بين طوائف الشعب السعودي وأنه يشترك في أعمال تهدد الأمن العام وتثير الشغب أيضا.

متى تسقط الإقامة في السعودية؟

هناك عدة أمور تؤدي إلى وقف الإقامة في السعودية والترحيل الفوري ومن بينها عدم دفع رسوم الإقامة أو التجديد الفوري بعد انتهائها وعند قيام الوافد بارتكاب أمور تؤدي إلى ترحيله.

هل يمكن العودة إلى السعودية بعد الترحيل؟

في بعض الأحيان لا يمكن العودة إلى المملكة العربية السعودية بعد الترحيل منها إلا لأداء فريضة الحج والعمرة، وفي عدة حالات يكون الترحيل لفترة من الوقت وبعد مرورها يسمح لكم بالعودة مرة أخرى.

هل يستطيع هروب العودة إلى السعودية؟

في حال الهروب من المملكة العربية السعودية وثبوت ذلك بشكل رسمي فإنه لا يسمح لكم بالعودة مرة أخرى إلى السعودية إطلاقًا مدى الحياة.

على الرغم من الجدل الذي أثير حول هذا القرار، من المتوقع أن يتضح المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة، حيث ستكون هناك متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه الإجراءات بالشكل الأمثل.