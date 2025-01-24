سجن 14 من كبار تجار السعودية وتهم خطيرة وغرامات بـ 128 مليون ريال – التفاصيل كاملة

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات السعودية أحكاماً بسجن 14 من كبار تجار المملكة بعد اتهامهم بتهم خطيرة، شملت التلاعب المالي والتهرب الضريبي، إلى جانب فرض غرامات قياسية تصل إلى 128 مليون ريال. هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات المملكة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع التجاري.

كتب محمد سعد – في ضربة حازمة في السوق المالية السعودية، أصدرت هيئة السوق المالية قراراً نهائياً بإدانة 14 من تجار ورجال أعمال في المملكة بتهم خطيرة تتعلق بانتهاك قواعد المحاسبة والتلاعب بالسوق خثمان بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فضيحة مالية مدوية شركة ريدان الغذائية

شملت قائمة المدانين كبار المسؤولين وتشمل 14 مسؤولا في شركة ريدان الغذائية، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، وذلك بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن ارتكابهم مخالفات جسيمة أدت إلى تضليل المستثمرين وتكبيدهم خسائر فادحة.

مخالفات جسيمة

أكدت الهيئة أن المدانين قاموا عمداً بتضليل المستثمرين من خلال إعداد قوائم مالية مزورة تخفي الخسائر الحقيقية للشركة، وذلك بهدف رفع سعر السهم بصورة غير مشروعة. كما قاموا بتنفيذ عمليات بيع غير قانونية للأسهم مستفيدين من معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها.

في قرارها الرادع، ألزمت هيئة السوق المالية المدانين بدفع غرامات مالية ضخمة تجاوزت 128 مليون ريال، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لبعضهم وحظر على ممارسة أي نشاط في السوق المالية لفترات متفاوتة.

وشددت الهيئة على أهمية حماية حقوق المستثمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين. ودعت المستثمرين إلى توخي الحذر والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.

التحقيقات مستمرة، مع وعد من السلطات بتوسيع دائرة المحاسبة على جميع المتورطين في هذه القضايا. وتأتي هذه الأحكام كجزء من جهود المملكة لمكافحة الفساد وضمان العدالة في جميع القطاعات.