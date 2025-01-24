مفاجأة نارية من الفريق المتصدر جماهيريًا في الجولة الـ 16 من روشن بحضور أكثر من 40 ألف مشجع

في حدث رياضي مثير، شهدت الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي حضوراً جماهيرياً ضخماً حيث احتشد أكثر من 40 ألف مشجع لدعم الفريق المتصدر. هذا الحضور الكبير كان بمثابة مفاجأة نارية للجماهير والمحللين الرياضيين على حد سواء، وسط أجواء حماسية أضفت طابعاً خاصاً على المباراة.

كتب محمد سعد – مفاجأة مدوية وربما صارت أمرًا معروفًا للجميع هي ما فجرتها رابطة دوري روشن السعودي خلال ساعات ماضية حيال الكشف عن اسم الفريق الذي تمكن من اقتناص الصدارة في الحضور الجماهيري خلال الجولة السادسة عشر من البطولة.

لتعلن الرابطة اسم فريق الاتحاد السعودي الذي اشتعلت مدرجاته بحضور عدد 41,704 مشجعًا وذلك في مباراته أمام الشباب السعودي؛ وهؤلاء هم من كانت ليلتهم سعيدة بدرجة لا تُوصف بعدما أهداهم العميد الفوز الثنائي أمام الهدف الوحيد على الليوث.

يُذكر أن الصدارة الجماهيرية على مستوى أندية روشن يعتبر العميد هو صاحبها منذ أكثر من موسم وبالأخص خلال مجريات الموسم الحالي؛ حيث إنه ينافس وبقوة على صدارة الدوري مع الهلال الذي يتساوى معه في عدد النقاط بـ 43 نقطة.

الفريق المتصدر قدم عرضاً مميزاً في اللقاء، مما يعزز مكانته في صدارة الدوري ويؤكد على قوة جماهيره ودعمها المستمر. يتطلع الجميع إلى مزيد من المباريات المثيرة في دوري روشن هذا الموسم