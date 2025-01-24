اللغز المثير: هل انتقال دي بروين إلى النصر حقيقة أم مجرد خيال؟

تداولت الأنباء مؤخراً شائعات قوية حول إمكانية انتقال نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، إلى نادي النصر السعودي في صفقة ضخمة. الخبر أثار تساؤلات عديدة بين جماهير الكرة، ما بين التأكيدات والتكهنات حول صحة هذه الصفقة المثير للجدل، وسط اهتمام إعلامي عالمي.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،اللغز المثير: دي بروين في النصر.. حقيقة أم خيال؟!

كما أن نادي النصر السعودي يسعى لتعويض رحيل النجم البرازيلي تاليسكا، الذي انضم إلى نادي فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي. تاليسكا أتم انتقاله بعد مفاوضات معقدة مع النصر وفنربخشة، وسيتم توقيع العقود رسمياً في الأسبوع المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن النصر يهدف لتعزيز صفوفه قبل نهاية الميركاتو في يناير، ويبحث عن بديل قوي لتاليسكا. اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، من نادي مانشستر سيتي، هو هدف رئيسي للنصر، إلى جانب محمد صلاح وفرجيل فان دايك. يعتبر سباق الزمن قبل نهاية الميركاتو الشتوي التحدي الرئيسي أمام النصر.

ورغم تداول الأنباء، لم يصدر أي بيان رسمي من النصر أو دي بروين نفسه، مما يبقي الجميع في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه الصفقة ستكون حقيقة أم مجرد إشاعة لن تتجاوز حدود التخيل..