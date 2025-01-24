إعارة 6 أشهر: تحليل محمد نور حول احتراف تمبكتي خارج روشن – هل يتخلى عنه الهلال؟

في تحليل قوي ورؤية دقيقة، تناول النجم السابق محمد نور قضية احتراف المدافع علي تمبكتي خارج دوري روشن السعودي، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى أحد الأندية الأجنبية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. السؤال الأبرز: هل يتخلى الهلال عن تمبكتي في هذه الفترة؟ وما تأثير هذا القرار على الفريق ومستقبله؟

كتب محمد سعد – على الرغم من أن اللاعب الأول الذي قرر أن يخوض طريق الاحتراف خارج دوري روشن السعودي من فريق الهلال وهو سعود عبد الحميد لم تصمت من حوله الأصوات إلى الآن المنددة بتلك الخطوة؛ إلا أنه على ما يبدو أن زميله انضم إلى نفس القائمة التي من المرتقب رحيلها.

أما هذا اللاعب فهو حسان تمبكتي لاعب فريق الهلال السعودي الذي تحوم حوله أنباء قوية بأنه مطلوب للاحتراف الخارجي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط.

وهذا النبأ ما علق عليه لاعب الاتحاد السعودي السابق محمد نور من خلال برنامج دورينا غير؛ حيث أكد على أنه لا يعتقد أنه صحيحًا بالمرة؛ وذلك لأنه يرى أن الهلال من غير الممكن أن يُفرّط في موهبة مثل تمبكتي خاصةً وأنه يشارك في أكثر من بطولة خلال تلك المرحلة وبالتالي التخلي عن مدافعه ليس بالقرار الصائب الآن.

بينما تواصل الأخبار تداولها، يبقى مستقبل تمبكتي مع الهلال في حالة غموض، حيث يتوقع الكثيرون أن هذه الإعارة قد تكون خطوة استراتيجية للاعب، في حين يترقب جمهور الهلال تطورات الموقف لتحديد موقفهم من اللاعب.