في مفاجأة مدوية هزت أوساط دوري روشن السعودي، تم الإعلان عن نهاية علاقة اللاعب البرازيلي روبينهو يايسله مع النادي الأهلي السعودي. الخبر أثار دهشة جماهير الفريق، خاصةً بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب طوال الفترة الماضية، ليترك تساؤلات حول مستقبل النادي والتغييرات التي ستطرأ على تشكيله في المرحلة المقبلة.

كتب محمد سعد – أعلن النادي الأهلي السعودي، إنهاء التعاون مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعد الخسارة المفاجئة أمام نادي الخلود في الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

ووفق مصادر مقربة من النادي، تلقى يايسله مكالمة من الإدارة بعد المباراة، أبلغه فيها بالرغبة في فسخ العقد بالتراضي. لم يعارض يايسله القرار، الذي ينهي مسيرته في النادي بعد فترة قصيرة.

بينما كان يأمل يايسله يأمل في استكمال الموسم مع الأهلي والحصول على دعم وصفقات جديدة، لكن الخسارة ضد الخلود أطاحت به. يعد هذا القرار نهاية للطريق الذي بدأه يايسله في الأهلي، ويفتح باب المنافسة على منصب المدرب.

في حين يأتي هذا القرار بعد انهيار حظوظ الأهلي في الفوز باللقب، حيث ابتعد الفريق عن سباق المنافسة. يبحث النادي الآن عن بديل ليدفع الفريق للتعافي والعودة إلى المسار الصحيح.

بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل واضحة حول أسباب القرار، يبقى هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ الأهلي السعودي، وتترقب الجماهير ما سيحدث في الفترة القادمة بشأن تدعيم الفريق بلاعبين جدد