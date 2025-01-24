صدمة الداوود لجماهير النصر: “انسوها” حول البطولة الآسيوية بعد القرار الجريء

في تصريح مفاجئ أثار جدلاً واسعاً، فاجأ الإعلامي الرياضي خالد الداوود جماهير نادي النصر بتعليقه الصادم بخصوص طموحات الفريق في البطولة الآسيوية. بعد اتخاذ قرار جريء، قال الداوود بشكل قاطع: “انسوها”، ليصدم الجماهير التي كانت تأمل في تحقيق لقب قاري خلال الموسم الحالي.

كتب محمد سعد – واحد من باقة أندية دوري روشن السعودي الذي يعيش حالة من التذبذب الفني الواضح خلال هذا الموسم فضلًا عن انهيار في بعض الأحيان يأتي في المقدمة النصر السعودي.

هذا الذي ودّع رسميًا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعليه لم تعد أمامه إلا فرصتين وهما بطولة دوري روشن السعوي التي يحتل فيها المركز الثالث.

وأما الثاني فهي بطولة دوري أبطال آسيا تلك التي طُرح حيالها سؤال على الناقد الرياضي هاني الداوود عبر برنامج أكشن مع وليد؛ وهو هل سيحققها النصر أم لا؟

لتأتي الإجابة الحاسمة والصادمة كذلك من الداوود؛ حيث أكد على أن النصر إن لم يحصل على التدعيم الواضح فإنه لن يحقق البطولة، وتابع مؤكدًا على النادي يحتاج إلى قرار جريء.

تصريحات الداوود أثارت تساؤلات حول موقف الفريق من البطولة الآسيوية، وفتح الباب أمام النقاش حول استراتيجيات النصر في الفترة المقبلة. يبدو أن النصر بحاجة لإعادة تقييم خططه لتحقيق النجاح على المستوى القاري.