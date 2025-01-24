“ناس فاضية” – أول تعليق لحمد الله على واقعة الإساءة للمدرب ورسالة خاصة لجماهير الاتحاد

في أول تعليق له على واقعة الإساءة الأخيرة التي تعرض لها مدرب الاتحاد، خرج عبدالرزاق حمد الله بتصريح لافت أثار اهتمام جماهير كرة القدم. حيث قال حمد الله: “ناس فاضية”، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لا تعكس الواقع. كما وجه رسالة خاصة لجماهير الاتحاد، معبراً عن تقديره ودعمه الكامل للنادي والفريق.

كتب محمد سعد – شارك النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الشباب السعودي وقائده باقة من التصريحات التي تخص أمرين عنه وفريقه؛ أما الأول فهي الواقعة التي رجّت ساحة الدوري في الجولة الماضية التي تمثلت في إساءته للمدرب الأجنبي بنثر المياه على وجهه.

إذ من خلال لقاء مع مراسل برنامج أكشن مع وليد قام حمد الله بالإشارة إلى أنه من يقوم بالحديث عن تلك الواقعة مجرد ناس فاضية وقال “خليهم يتكلموا”.

أما بخصوص مباراة الشباب والاتحاد الذي وقع فيها الليوث خاسرًا فقال المغربي إن الفريق كان ناقصًا كثيرًا بداعي الغيابات ونقص اللاعبين في بعض المراكز، ومن ثم تابع مؤكدًا على أنهم ينتظروا وصول الانتدابات الجديدة، إلا أنه لم يُفوت الفرصة لتوجيه شكر خاص إلى جماهير الاتحاد الذين استقبلوه بطريقة متميزة في تلك المباراة.

تصريح حمد الله فتح باباً واسعاً للتكهنات حول موقفه من تلك الواقعة، مع تأكيده على التزامه وولائه لجماهير الاتحاد، وسط توقعات بأن تواصل الجماهير دعمها للاعب والنادي خلال المباريات المقبلة.