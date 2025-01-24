فينيسيوس يرد بشكل مثير على العروض السعودية: هل سينتقل للهلال أو الأهلي؟

في رد مثير على الأنباء التي تداولتها الصحافة بشأن تلقيه عروضاً من أندية سعودية، أبرزها الهلال والأهلي، كشف فينيسيوس جونيور عن موقفه تجاه هذه العروض. النجم البرازيلي ترك تساؤلات عديدة في أوساط الجماهير، بعد أن تجاهل التلميحات الإعلامية وأبدى تمسكه بالبقاء في ريال مدريد.

كتب محمد سعد – ارتبط النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالانتقال للعديد من الأندية السعودية ما بين الأهلي السعودي والهلال السعودي، وذلك بعد انتصار نادي ريال مدريد بالأمس في دوري أبطال أوروبا قال:

“العروض السعودية؟ مستقبلي في ريال مدريد، لقد سجلت 101 هدف مع فريق أحلامي. جئت إلى هنا كطفل، والقدرة على دخول تاريخ هذا النادي تجعلني أسعد شخص في العالم، شكرا لجميع زملائي على مساعدتي في الوصول إلى هذا الرقم. هلا مدريد”.

وارتبط فيني بالانتقال لنادي الهلال السعودي والأهلي السعودي حيث إنه تلقى عروض من الزعيم الأزرق لتعويض رحيل البرازيلي نيمار المتوقع.

رغم التقدير الكبير الذي يحظى به اللاعب في الدوري السعودي، يبقى فينيسيوس مركزاً على تحدياته الحالية في أوروبا، مما يبقي مستقبله في المملكة مسألة مفتوحة لكن غير مؤكدة.