الزعاق يكشف حقيقة “اصطفاف الكواكب” ويؤكد: لا تصدقوا التهويل الإعلامي!

في رد حاسم على الشائعات التي انتشرت حول “اصطفاف الكواكب”، كشف الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي، حقيقة الحدث الفلكي الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة. الزعاق أوضح أن ما تم تداوله لا يعدو كونه تهويلاً إعلامياً، وأن ما يحدث هو مجرد ظاهرة فلكية عادية لا تستدعي القلق أو الاحتفال.

كتب محمد سعد – انتشرت سلسلة من الأنباء التي رجّت الأوساط الإعلامية بالأخص في المملكة العربية السعودية بخصوص حدث فلكي عُرف بـ اصطفاف الكواكب؛ إلا أن الدكتور خالد صالح الزعاق بصفته خبير الأرصاد الجوية قرر أن يخرج بحلقة هي الأهم من أجل إسدال الستار عن تفاصيل تلك الظاهرة.

هذا وفي البداية حرص الزعاق على التأكيد على كافة متابعيه عدم تصديق التهويل الإعلامي الذي جاء حول تلك الظاهرة؛ وذلك لأنه أشار إلى أن الظاهرة عبارة عن تجمّع الكواكب وليس اصطفافها وهذا أول ما في الأمر.

وأما ثاني الملاحظات فهي أنها من الظواهر الفلكية الطبيعة المعروفة جدًا في الوسط الفلكي بين علمائه وليست مثلما تم الادعاء أنها ظاهرة فلكية نادرة لا تحدث إلا بعدد محدود من المرات؛ بل إنها تحدث في السنة الواحدة على فترات مختلفة.

بعد ذلك أوضح الزعاق أن من يحب متابعة تلك الظاهرة بصورة حية يمكنه ذلك وهو في المملكة العربية السعودية؛ حيث يستعد إلى مشاهدته بُعيد مغيب الشمس فيظر المشترى على عنان السماء، بينما المريخ من الشرق والزهرة وزحل من الغرب.

الزعاق أكد أن مثل هذه الظواهر الفلكية تحدث بشكل دوري، ودعا الجمهور إلى توخي الحذر من الأخبار المبالغ فيها، مشدداً على أهمية التحقق من المعلومات قبل تصديقها.