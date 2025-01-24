رونالدو يعود للصدارة ويطيح بميتروفيتش من ترتيب هدافي دوري روشن

في تطور مثير في منافسة الهدافين بدوري روشن السعودي، عاد كريستيانو رونالدو إلى صدارة ترتيب الهدافين، ليطيح بمنافسه ألكسندر ميتروفيتش من المركز الأول. تألق رونالدو في المباراة الأخيرة منح فريقه النصر النقاط كاملة، ورفع رصيده من الأهداف ليعود بقوة في السباق على لقب الهداف.

كتب محمد سعد – من خلال إحصائية رسمية تمت مشاركتها عبر رابطة دوري روشن السعودي تم تفجير المفاجأة المدوية بخصوص قائمة باقة هدافي الدوري التي انقلبت موازينها بعد إسدال الستار عن الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية.

إذ بعدما كان المحترف الصربي ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي هو صاحب الصدارة برصيد 12 هدف؛ فقد تراجع إلى المركز الثالث نظرًا لعدم مشاركته في المباراة الأخيرة ومن ثم فقد فرصة التسجيل.

بينما تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محترف فريق النصر السعودي من الصعود إلى صدارة القائمة برصيد 13 هدفًا، بينما في المركز الثاني برصيد 12 هدفًا جاء النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي.

مع استمرار تألق رونالدو في الملاعب السعودية، يتوقع الكثيرون أن المنافسة على لقب الهداف ستظل مشتعلة حتى نهاية الموسم، مع وجود ميتروفيتش وعدد من اللاعبين الآخرين في الصورة.