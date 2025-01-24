مفاجأة كبيرة لجماهير الأهلي: “ميريح ديميرال” جاهز للمشاركة أمام الرياض

في مفاجأة سارة لجماهير الأهلي، أعلن النادي عن جاهزية المدافع التركي ميريح ديميرال للمشاركة في المباراة القادمة أمام فريق الرياض. هذا الخبر يبعث بالتفاؤل في قلوب عشاق الأهلي، خاصة بعد عودة اللاعب من الإصابة التي أبعدته لفترة عن الملاعب.

كتب محمد سعد – في خبر سار لجماهير النادي الأهلي يستعد العملاق الأحمر لاستعادة أحد أبرز مدافعيه، التركي ميريح ديميرال، في المباراة المرتقبة أمام فريق الرياض ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وكان ديميرال قد غاب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء سابق، إلا أنه سيكون جاهز هذه المرة لتعزيز خط دفاع الأهلي.

وتأتي عودة ديميرال في وقت يشهد فيه الفريق الأهلي حالة من الاستقرار والنتائج الإيجابية، حيث حقق الفوز في آخر مباراة له، مما يزيد من طموحات الجماهير في تحقيق المزيد من الانتصارات.

وبهذه العودة يتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي مزيدًا من القوة والصلابة، مما يمثل تحدي كبير لفريق الرياض، كما أن الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويطمح إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.

وبالتالي فإن عودة ديميرال تمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق، وتزيد من حماس الجماهير قبل مواجهة الرياض، وسينتظر الجميع لمعرفة مدى تأثير عودة ديميرال على أداء الأهلي في المباراة القادمة.

جماهير الأهلي تتطلع إلى رؤية ديميرال في قلب الدفاع مرة أخرى، حيث يُتوقع أن يضيف قوة وصلابة للخط الخلفي للفريق في المباراة المهمة المقبلة في دوري روشن.