قلق في النصر بعد تأكد غياب “رونالدو” عن مباراة الفتح في دوري روشن

أثار غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر المقبلة أمام الفتح في دوري روشن حالة من القلق بين جماهير النادي والإدارة. مع غياب نجم الفريق الأول، تزداد التوقعات حول كيفية تعويض غيابه وتأثير ذلك على قوة الفريق الهجومية في اللقاء المهم.

كتب محمد سعد – أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تدريبات نادي النصر السعودي، استعداد لمباراة الفتح المقبلة، حالة من القلق والترقب في أوساط جماهير النصر والجهاز الفني للفريق.

وكان رونالدو قد تألق بشكل لافت في المباراة الأخيرة، ونجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز، وبسبب غيابه المفاجئ عن التدريب أثار تساؤلات حول مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

ويعجب نادي النصر بشكل كبير بقدرات رونالدو الهجومية، خاصة وأن اللاعب يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ويخشى الجهاز الفني للفريق من تأثير غياب اللاعب على خطة اللعب ونتيجة المباراة.

كما سيكشف الجهاز الطبي لنادي النصر خلال الساعات المقبلة عن حقيقة إصابة رونالدو ومدى جاهزيته للمشاركة في المباراة، حيث تترقب الجماهير بفارغ الصبر معرفة مصير نجمها الأول.

رغم القلق المحيط، يسعى النصر إلى تهيئة البدائل المناسبة في صفوف الفريق، ويعول المدرب على اللاعبين الآخرين لتقديم الأداء المطلوب أمام الفتح في غياب رونالدو.