فرص عمل وبرامج تدريب للخريجين في عدة مدن سعودية من سيمنز للطاقة – التفاصيل كاملة

أعلنت شركة سيمنز للطاقة عن توفير فرص عمل متميزة وبرامج تدريب وتطوير للخريجين في عدة مدن سعودية. الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب الكفاءات المحلية وتقديم فرص تعليمية وتدريبية مبتكرة للشباب السعودي، بما يساهم في تعزيز القطاع الطاقي في المملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة سيمنز للطاقة عن عدة وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في السعودية. تُغطي الوظائف مُدنًا مُختلفة، جاءت تفاصيل الإعلان كالتالي.

المسميات الوظيفية في شركة سيمنز للطاقة:

المواقع الرئيسية:

الدمام (معظم الوظائف)

الرياض

مكة

رابغ

تصنيف الوظائف:

1. الوظائف الهندسية:

مهندس ضبط الاحتراق

مهندس أول أتمتة

مهندس تركيبات كهربائية

مهندس أول تشغيل وتحكم

مهندس إصلاح (التوربينات الغازية)

مهندس تحليل الأسباب الجذرية

مهندس جودة التوريدات

2. وظائف إدارة المشاريع:

مدير مشاريع تجارية أول

مدير مشاريع تجارية (للسعوديين)

مدير مشاريع للصيانة طويلة الأجل

مخطط مواقع

3. وظائف إدارية ومالية:

مسؤول إداري ومنسق تأشيرات (للسعوديين)

محلل مالي أول

مسؤول أول عمليات الخدمة

4. وظائف الإنتاج والعمليات:

مدير إنتاج المصنع

مشرف ميكانيكي أول

مشرف تركيب وخدمة أنظمة GIS

5. برامج التطوير:

برنامج سيمنز للطاقة للخريجين (مهندس تحسين العمليات)

المميزات:

وظائف مخصصة للسعوديين

عمل مكتبي في الموقع

نظام عمل هجين لبعض الوظائف

فرص للخريجين الجدد

المتطلبات:

شهادات بمختلف التخصصات

خبرات متنوعة

إتقان اللغة الإنجليزية

للتقديم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: رابط التقديم

تستمر سيمنز في دعم جهود السعودية نحو تطوير القوى العاملة المحلية، وفتح أبواب جديدة للمستقبل المهني لخريجي الجامعات في المملكة. على الراغبين في التقديم متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي.