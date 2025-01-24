عقوبات ضخمة تصل إلى 2 مليون ريال من المرور السعودي بسبب هذه المخالفة

في خطوة حازمة، أعلنت إدارة المرور السعودي عن فرض عقوبات مالية ضخمة قد تصل إلى 2 مليون ريال على المخالفين الذين يرتكبون مخالفة معينة. هذه العقوبات تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث في المملكة، حيث تركز الجهود على محاسبة المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفة.

كتب محمد سعد – بيان رسمي مُعلن من خلال الحساب الرسمي الخاص بالإدارة العامة للمرور السعودي يفيد بأن قواتها قد عملت على ضبط عدد من المخالفين للنظام المروري خلال الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة.

إذ تبين أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط عدد 2187 مركبة مخالفة بسبب الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ولا ينتمي أصحابها إلى تلك الفئة.

من هذا المنطلق تم التنويه شديد اللهجة على أن مخالفة وقوف المركبة في أماكن ذوي الإعاقات يتسبب في فرض غرامات تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 900 ريال؛ أي أنه في حالة تم تطبيق الحد الأعلى من العقوبة يكون إجمالي الغرامات تقريبًا 2 مليون ريال.

المرور السعودي يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المرورية، ويحث الجميع على تجنب المخالفات التي قد تعرضهم لعقوبات مالية قاسية قد تؤثر على حياتهم اليومية.